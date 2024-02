ALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IN TUTTO C’È STATA BELLEZZA”

Appuntamento domani giovedì 15 febbraio alle 17

PISTOIA. Nella Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, domani, giovedì 15 febbraio, alle 17 gli Amici della San Giorgio propongono all’interno del loro ciclo “Sul filo dei ricordi” la presentazione di un libro che contiene uno scrigno di memorie preziosissime per la città di Pistoia. Si parlerà, infatti, del volume “In tutto c’è stata bellezza. Intrecci di storie, tra lavoro e amicizia, nel nido di Via Cavallerizza – Il Melograno”.

Il libro narra l’esperienza lavorativa condivisa da un gruppo di educatrici insieme a un educatore nel nido di Via Cavallerizza, poi diventato Il Melograno. Il periodo narrato va dal 1976 al 2011. Un arco di tempo che vede il passaggio dal Nido ONMI (Opera Nazionale Maternità Infanzia) di Via Cavallerizza, a servizio come Nido del Comune di Pistoia, la sua trasformazione, la crescita e la fioritura negli anni Novanta prima e in quelli del nuovo secolo poi. Il volume raccoglie i ricordi e le storie narrate di Angela Bucci, Stefania Gelli, Donatella Giovannini, Daniela Iozzelli, Giuseppina Mariani, Giulietta Marlazzi, Michela Nerozzi, Nila Niccolai, Marco Pedonesi e Bice Ravagli.

Nell’occasione Rossella Chietti, presidente dell’associazione Amici della San Giorgio, conduce la conversazione con Donatella Giovannini e le altre educatrici coautrici del libro.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

