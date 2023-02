ALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO SI PARLA DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L’incontro, questo pomeriggio alle ore 15, dedicato principalmente ai ragazzi tra 14 e 18 anni, sarà interattivo e prevede attività, giochi, proiezioni e letture

PISTOIA. L’Officina delle Opportunità in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio e Scienza Ludica hanno deciso di dare vita, in stretta collaborazione, a un incontro di sensibilizzazione e informazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio di oggi martedì 7 febbraio, giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, dalle 15, nell’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio e sarà divisa in due parti, una dedicata al bullismo e un’altra specifica sul cyberbullismo.

L’incontro, dedicato principalmente ai ragazzi tra 14 e 18 anni, sarà interattivo e si svolgerà con attività, giochi, proiezioni e letture. Per questo, è preferibile che i partecipanti siano dotati di smartphone.

L’incontro è gratuito. Per prenotarsi, scrivere a: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.

Per informazioni chiamare la Biblioteca San Giorgio al numero 0573 3371600 oppure l’Officina delle Opportunità al 340 4173071.

