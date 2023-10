ALLA BOCCIOFILIA “NUOVA EUROPA” DI OSTE UNA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI BOCCE A RAFFA

Oggi sabato 28 ottobre, atleti da tutta Italia si affrontano per la categoria B – donne e c – uomini

MONTEMURLO. La bocciofila “Nuova Europa” di Oste (piazza San Babila) ospita oggi, una tappa del campionato italiano 2023 di bocce specialità raffa, quest’anno organizzato dalla bocciofila Sestese di Sesto Fiorentino con la Fib, Federazione italiana bocce.

Sono tanti gli atleti che sono arrivati a Oste da tutta Italia, dal Veneto alla Calabria. Sono previste gare individuali, a coppia e a terna delle categorie B e C maschile e B femminile individuale. «È una grande soddisfazione per la nostra bocciofila poter ospitare gare a rilevanza nazionale, una manifestazione che dà lustro alla nostra associazione e all’impianto sportivo comunale di piazza San Babila. — dice il vice presidente della bocciofila Nuova Europa, Fabrizio Botarelli — A Oste sono arrivati atleti da tutta Italia che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio. Lo sport è un ottimo veicolo per far conoscere Montemurlo e le sue tante eccellenze».

[masi —comune di montemurlo]