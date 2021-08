ALLA FIERA DI CASALGUIDI IL LIVE CONCERT OPEN AIR DI PUPO

Il noto artista toscano sarà in piazza Gramsci lunedì 20 settembre

SERRAVALLE. [a.b.] Sarà Enzo Ghinazzi, in arte Pupo (65 anni di Ponticino — Arezzo), il prossimo 20 settembre a chiudere in piazza Gramsci a Casalguidi con il suo live concert open air gli appuntamenti musicali della 136esima edizione della “Fiera di Casalguidi”.

Il noto artista — cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo — oltre a proporre i suoi successi internazionali – eseguirà i brani del suo ultimo album “Pornocontroamore”, pubblicato il 1 aprile 2016 e uscito a distanza di 11 anni dal precedente “L’equilibrista”.

Il tema dell’album sono le varie ossessioni che hanno caratterizzato la vita dell’autore, come il gioco d’azzardo e il sesso.

Pupo in circa due ore di musica e parole, accompagnato anche da alcuni video, uno sulla sua partecipazione ai festival di Sanremo e l’altro “Vita d’artista” con l’esperienza del militare “fino a toccare le corde più emotive” come il ricordo struggente per la madre (con “I colori della tua mente”) ma anche i suoi amori, le cadute e le risalite, racconterà molto di sé.

Accompagnato dalla propria band composta da Elisa Vieschi (al violino), Roberto Tiezzi “Ciucca” (al basso), Carlo Ballantini (alla chitarra) e Andrea Bichi (alla batteria) con Alessandro Gallorini e Sabrina Ciabucchi Pupo non mancherà di riproporre al suo pubblico i brani che lo hanno reso famoso in tutto il mondo tra cui ricordiamo “Gelato al cioccolato”, “Su di noi”, “Forse”, “Un amore grande” e “Sarà perché ti amo” (scritta per i Ricchi e Poveri).

Si accederà in piazza molto probabilmente con il Green Pass. Il concerto è curato dalla agenzia Regno Unito Management.

Sempre a Casalguidi per questa edizione sono in programma i concerti di Alberto Radius e la sua Formula 3 (giovedì 16 settembre) e “Il Giardino dei Semplici” (sabato 18 settembre).