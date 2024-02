ALLA FIERA “MYPLANT & GARDEN” INTESA FRA ANVE E AVI PER LA PROMOZIONE DEL VIVAISMO ITALIANO

Il 22 febbraio, in occasione della fiera professionale di Milano, le due associazioni sigleranno un’intesa per la promozione del vivaismo italiano.

PISTOIA. Anve – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori e AVI – Associazione Vivaisti Italiani sigleranno un protocollo d’intesa per lo sviluppo e la valorizzazione del comparto florovivaistico sul nostro territorio e all’estero giovedì 22 febbraio in occasione della 8ª edizione di Myplant & Garden, il salone professionale internazionale sulla filiera del verde leader in Italia, che si svolge dal 21 al 23 febbraio a Fiera Milano-Rho.

La firma e la presentazione degli obiettivi e i contenuti dell’intesa fra Anve e Avi, da parte dei presidenti delle due associazioni, rispettivamente Luigi Pagliani e Alessandro Michelucci, avrà luogo alle ore 15,30 allo stand di Anve a Myplant & Garden: lo stand C13 del Padiglione 16.

Per ulteriori informazioni, contattare Ornella Mattio 377-6919478 (segreteria@anve.it) e Andrea Vitali 392-9137289 (pressdiademedia@gmail.com o info@vivaistiitaliani.it).

[sandiford— avi]