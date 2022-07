alla fine tutto torna. SANITÀ, POLITICA, GIUSTIZIA, GIORNALISMO, COMUNICAZIONE DISTORTA, FAVORI E MENZOGNE: ECCO IL CALEIDOSCOPIO DI UNO STATO IN MANO AL PD E AI SUOI FERVOROSI GALOPPINI

Il direttore amministrativo, Luca Cei – che si firmava avvocato senza esserlo: come il Perrozzi che si definiva dottore e non lo era… – decise di tutelare l’onore della flessibile e condiscendente “giornalista” Daniela Ponticelli

Prima o poi il passato ritorna. Anche quello di verdure

Faccio un salto indietro di qualche anno (7-8 almeno) per riprendere un discorso che è assolutamente connesso con l’odierna realtà: quella della gente presa in giro e sbeffeggiata da tutti, a iniziare dalle «autorità costituite» tanto care alla Gip Patrizia Martucci, che pretenderebbe (con Tommaso Coletta, Claudio Curreli, Giuseppe Grieco, Luca Gaspari e altri ancora) insegnarmi cos’è la moralità civile e civica.

Negli ultimi tempi avete letto vari articoli legati a Lucia Turco, sorella del procuratore aggiunto di Firenze, Luca Turco; a Pistoia cugina dell’avvocata Cecilia Turco.

Lucia Turco fu a Pistoia negli ultimi giorni di Pompei, quando il gran genio di Enrico Rossi fece erigere i suoi colossei in lode e gloria della sanità Toscana. Oggi le conseguenze sotto gli occhi di tutti.

La Turco era direttrice sanitaria dell’allora Asl 3 Pistoia. Partì da lì per il lancio in orbita verso la direzione di Careggi, dove è caduta nelle ragnatele di «concorsopoli» (puttanai del Pd su distribuzioni di cattedre universitarie a simpatia, pare): pure però – almeno così si dice – assistita e difesa dal sostituto fiorentino (all’epoca) Tommaso Coletta, oggi procuratore capo a Pistoia.

In illo tempore, come si legge nel Vangelo, successe un fatto strano che mi ha sempre lasciato “perturbato e commosso”: sto citando il filosofo Giovambattista Vico.

L’addetta stampa dell’Usl di Pistoia, oggi capa-grossa della stampa-fake dell’Asl Toscana Centro, la signora Daniela Ponticelli, scassava correntemente la minchia diffondendo più bufale degli allevamenti campani che approvvigionano la real casa di Borbone-De Luca, di regie mozzarelle doc per pizza Margherita da Mimmo Esposito.

Contrariamente ai giornali locali, a quel tempo noi di Linee Future, oggi Linea Libera, pubblicavamo sì i comunicati stampa di madame Ponticelli e in forma integrale, ma ci sentivamo in obbligo, per dovere di critica e cronaca, di puntualizzare di volta in volta le assurde “coglionate” del tipo si potenzia l’ospedale di san Marcello (trasformandolo in… cappella del conforto); ci sono più letti al San Jacopo che al Ceppo; la chirurgia pistoiese riconosciuta eccellenza mondiale. Sì… E poi?

A questa campagna ponticellica di disinformazione, corrispose una contro-campagna di “correzione morale” che, dando sui nervi tesi (come corde di violino) del grande Roberto Abati, scatenò la controffensiva Pd.

Il direttore amministrativo, Luca Cei – che si firmava avvocato senza esserlo: come il Perrozzi che si definiva dottore e non lo era… – decise di tutelare l’onore della flessibile e condiscendente “giornalista” Daniela Ponticelli.

Scrisse, perciò, un esposto alla disciplinare dei giornalisti di Firenze e io fui messo in stato di incolpazione. Perché in casa Pd non possono esistere falsari e informatori infedeli del popolo lavoratore. È chiaro? Loro dicono sempre la verità.

Il procedimento disciplinare instaurato dai protettori della Ponticelli (da allora in poi sempre assolta con 110 e lode pur se nella cacca più conclamata ed evidente: 5 testimoni non furono neppure tenuti in considerazione sui fatti dai giornalisti fidelizzati) ve lo racconto, magari, in un altro momento: e magari vi pubblico tutti gli atti – sconci e laidi – con cui la Ponticelli (che mi ha anche denunciato per diffamazione ed è stata subito consolata dal giudice Gaspari) è stata «riverginificata» di volta in volta. Fra i Pd usa così.

Il particolare di cui intendo illuminarvi ora, riguarda il dottor non-avvocato Luca Cei: solamente dopo questa sporca vicenda si è degnato, infatti, di iscriversi all’ordine (?) avvocatile di Livorno.

Presentandosi sempre, il Cei, quale avvocato, ma non essendo iscritto all’ordine, il suo altro non era che un esempio documentale inoppugnabile di esercizio abusivo della professione.

Per questo lo querelai alla procura di Firenze poiché, spacciatosi come avvocato dinanzi all’ordine dei giornalisti, il suo “disegno criminoso” – direbbe Claudio Curreli –, ricadeva nella giurisdizione fiorentina.

Peccato, però, che quella querela sia stata mandata senza tanti discorsi al cosiddetto archivio (lèggasi cestino).

Sarà un caso che il Cei fosse collega della, in ipotesi, super-protetta Lucia Turco con fratello procuratore aggiunto proprio nel brutto palazzo di Novoli?

Alla fine tutto torna, ha scritto più e più volte Alberto Vivarelli sia sul Tirreno, sia su ReportPistioia.

A Pistoia invece la procura, oggi capitanata da Coletta, ha deciso di punirmi per professione giornalistica abusiva perché felicemente non sono più iscritto all’albo dei giornalisti.

Non hanno ancora capito, in tanti quanti sono con lauree in legge e concorsi vinti in magistratura, che io scrivo in base a un diritto costituzionale sancito dall’art. 21 della legge più ignorata, a iniziare da Mattarella, dai magistrati stessi.

E specie quelli di Pistoia, che di solito è assai difficile che leggano quello che viene loro sottoposto per ottenere giustizia…

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]