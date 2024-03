ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE LA MOSTRA FOTOGRAFICA “SENTO, VEDO, RACCONTO. IL RITRATTO DELLA SALUTE”

L’iniziativa è promossa dall’associazione Voglia di vivere

PISTOIA. Sabato 16 marzo alle ore 16,30 si inaugura la 6a edizione della mostra fotografica “Sento, vedo, racconto. Il ritratto della salute”.

È la replica dell’entusiasmo che accompagna una manifestazione nata per promuovere stili di vita salutari, rinnovata questa volta invece negli spazi espositivi: a ospitare l’evento, sempre più ricco e articolato, la Galleria Vittorio Emanuele, in via degli Orafi a Pistoia.

Sono 13 le foto in concorso, molto diverse fra loro nella rappresentazione del soggetto “salute”, confermando che ogni strada è valida per sottoporre l’argomento all’attenzione delle persone.

Come ogni anno, la giuria tecnica è composta dall’artista Rossella Baldecchi, dalla grafica Sandra Marliani e dalla fotografa Laura Pelagatti, cui spetterà la valutazione tecnica delle immagini giunte in concorso.

E come consuetudine, la mostra diventa occasione per sentire l’opinione di una giuria popolare, della quale chiunque può essere parte: sarà infatti sufficiente andare in Galleria Vittorio Emanuele, guardare i pannelli con le foto in concorso, prendere l’apposita scheda voto e segnare il numero la preferita. Cosa che potrà essere fatta in qualunque momento della giornata, visto che la mostra segue gli orari di apertura e chiusura della Galleria.

Facile, no?

La premiazione del concorso si terrà domenica 6 ottobre, in occasione della Camminata in Città.

Per rendere ancor più appetitoso l’evento, Voglia di Vivere ha scelto di animare lo spazio espositivo portando l’allegria che abitualmente contraddistingue le attività delle volontarie, così che ogni pomeriggio di esposizione – quindi da sabato 16 a giovedì 28 – con Voglia di Vivere in… salotto, diventa un calendario di appuntamenti non solo ricco e vario, ma contraddistinto dal buonumore: di seguito il programma dettagliato, che potete trovare anche sul sito dell’associazione www.vdvpistoia.org

EVENTI IN CALENDARIO

Sabato 16, inaugurazione

Domenica 17, Musica ragazzi! Pomeriggio con i musicisti della Fondazione Luigi Tronci

Lunedì 18, Tutti giù per terra! Porta il tappetino, ti aspetta un’ora di yoga con Cinzia

Villani

Martedì 19, Laboratorio creativo: sfumature per la Camminata in Città, con Veteran Car Club

Mercoledì 20, Cosa vuoi per merenda? Dialogo con la biologa nutrizionista Sonia Faenza

Giovedì 21, Laboratorio espressivo: Voglia di… disegnare, con Sandra Marliani

Venerdì 22, Storie di… costume, sfumature per la Camminata in Città, con Fabiana Frosini

Sabato 23, La bellezza di star bene: con Giada Baldini e Sara Romagnoli

Domenica 24, Caffè concerto, con la Filarmonica Pietro Borgognoni

Lunedì 25, Laboratorio espressivo: Scripta e carte, con Alessandra Chirimischi

Martedì 26, Laboratorio creativo: sfumature per… la Camminata in Città

Mercoledì 27, Gruppo di cammino: curiosare in città, con Morena Torresi

Giovedì 28, Il valore del ricordo: Progetto Elisa, educare alla salute

[alessandra chirimischi]