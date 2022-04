ALLA GUALCHIERA ARRIVA LO SPETTACOLO PER TUTTE LE ETÀ “DAMMI UNA CAROTA”

Appuntamento domenica 10 aprile nell’ambito della rassegna “A Stretto Contatto” con uno spettacolo sulla fedeltà e l’amicizia

MONTEMURLO. Al centro culturale “La Gualchiera” (via del Carbonizzo 9-11) domenica 10 aprile ore 17 prosegue la rassegna “A stretto contatto” con lo spettacolo per tutte le età “Dammi una carota” della Compagnia InterAzioniCreative. Tre personaggi straniti e inconcludenti, una panchina. Micky e Vicky si conoscono da una vita intera, e su quella panchina ci dormono, ci discutono e qualche volta si innamorano. A scombussolare questo rapporto arriva Cosimo, un senza dimora in cerca di compagnia. Uno spettacolo delicato, un gioco teatrale sulla fedeltà, sull’amicizia e sul senso della vita, che poi la vita, alla fine, è solo un gioco, basterebbe semplicemente prendersi tutti un pò meno sul serio!

Il biglietto unico costa 8 euro. La prenotazione è consigliata scrivendo a: gualchiera@gmail.com, telefono 3402556348 – 3387403172.

Negli incontri di “A stretto contatto” si mescolano arte, teatro, discipline del benessere, aperitivi, passeggiate, giochi per stare finalmente di nuovo insieme. In questi due anni di pandemia ci siamo abituati a sentir parlare di “contatti stretti”, ma forse ci siamo un pò disabituati a stare a stretto contatto.

Nel totale rispetto delle norme anti-covid, la rassegna “A StrettoContatto” vuole essere una piccola scintilla per tornare a contatto non solo con gli altri, ma anche con noi stessi, per ricaricare a pieno le nostre batterie e ripartire con energia.

Gli eventi si terranno, quando possibile, nel giardino del Centro Culturale La Gualchiera.

