ALLA ROCCA DI SERRAVALLE LA TERZA EDIZIONE DI “FIT LAB URBANO”

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre “… food and wine | pillole di sport e benessere in città”

SERRAVALLE. Sabato 30 settembre e domenica 1 Ottobre con ritrovo di tutti i partecipanti di fronte al Rocca di Castruccio, Serravalle Alto, alle ore 15.30, prenderà avvio la III edizione di Fit Lab Urbano evento ideato e promosso da MSP Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in partnership con UAU Magazine, format di fitness itinerante che ha la finalità di promuovere benessere inclusivo per la cittadinanza attiva mediante figure tecnico-sportive del territorio per attivare iniziative ludico-motorie in grado di far interagire le diverse identità socioculturali.

Questa edizione sarà coadiuvata dal Comune di Serravalle Pistoiese, che in questo modo ha voluto incentivare e valorizzare tessuto urbano e aree verdi invitando i propri cittadini a partecipare alle attività motorie previste e non solo.

Infatti questa volta pillole di sport e benessere in città è un weekend che si arricchisce di una novità speciale, da qui la denominazione food and wine.

Ai partecipanti sarà consegnato un kit food and wine omaggio la domenica al termine delle attività e il sabato offerto il caffè prima dello svolgimento.

La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di Fitness e più in generale a tutti coloro che vogliano sperimentare due giornate di sport divertimento e benessere: le sessioni di fitness e le discipline previste infatti sono organizzate in funzione del coinvolgimento di soggetti non necessariamente già allenati o inseriti in contesti sportivi.

Di seguito il programma completo

Sabato: ritrovo ore 15.30 alla Rocca. Slow Coffee Pistoia offrirà a tutti i partecipanti, in modo del tutto gratuito, un caffè prima di iniziare la sessione di workout organizzata grazie al contributo di Palestra Zona 18, che prevede le seguenti attività: ore 16.00 Gag, ore 16.30 Functional body, ore 17.00 Pilates, ore 17.30 Stretching&Relax.

Domenica Mattina ritrovo ore 10.00. Un programma a cura di Tiziana Innocenti di Il tuo Lab Pilates. Ore 10.30 Good morning Pilates

ore 11.00 Postural Yoga Therapy ore 11.30 Flexibility&Relax. Dalle ore 12.00 al termine sarà possibile ritirare il kit omaggio con “ood and wine offerto grazie alla preziosa collaborazione delle aziende del territorio di Serravalle Pistoiese e anche di Pistoia: “La Forneria di Jessica” Cantine Bonacchi e Ristorante Mordicchio.

Lo scopo complessivo della manifestazione è quello rendere la zona interessata un contenitore di benessere costante e renderla vivibile in modo sano: vedere persone che fanno sport all’interno della città è una sensazione di piacevole interazione e di sviluppato senso civico.

Le iscrizioni sono ancora aperte 333 8793682 / ‘giornata benessere Tiziana Innocenti (TUO LAB) 347675219

Referenti organizzazione

Irene Pagnini & Fabio Pientini