ALLA SALA BANTI “NOTE DI SOLIDARIETÀ” PER IL POPOLO SAHARAWI 

L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio ore 21 con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo

MONTEMURLO. A Montemurlo una bella iniziativa di solidarietà con il popolo saharawi. L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) con Note di solidarietà. Sul palcoscenico la Filarmonica Giuseppe Verdi Montemurlo che regalerà a tutti i presenti un concerto.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Montemurlo con il gruppo trekking “La storia camminata” che segue l’accoglienza estiva dei bambini saharawi, temporaneamente sospesa a causa del Covid, e la Filarmonica Verdi

L ingresso è a offerta libera. Il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto che vedrà due studentesse del liceo Brunelleschi in visita ai campi saharawi nella settimana di Pasqua, in occasione del viaggio della solidarietà che ogni anno viene fatto per far conoscere la condizione di questo popolo e a cui partecipa anche il Comune di Montemurlo.

L’entrata è libera anche se è gradita la prenotazione chiamando i numeri telefono 3397992704.

L’amministrazione comunale montemurlese dal 2001 è gemellata con il Comune saharawi di Bir Lehlu.

[masi —comune di montemurlo]