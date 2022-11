ALLA SAN GIORGIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PRO BONO PATRIS. CARL GUSTAY JUNG E I SUOI PADRI”

Appuntamento giovedì 24 novembre alle 17.30 nella sala Manzini

PISTOIA. Giovedì 24 novembre alle 17.30 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, Pier Claudio Devescovi presenterà il suo libro “Pro bono patris, Carl Gustay Jung e i suoi padri”.

All’iniziativa sarà presente Alessandro Guidi, direttore del centro di ascolto e orientamento psicoanalitico di Pistoia, che dialogherà con l’autore.

Il testo narra dei rapporti familiari di Jung e indaga sull’immagine del padre fra verità narrativa e verità storica. Il padre debole che Jung ha tramandato nel suo «mito» viene messo a confronto con la figura del pastore Paul Achilles Jung. Ne emerge un rapporto ambivalente, tanto quanto il rapporto di Carl Gustav con la possente figura del nonno, suo omonimo, famoso medico e rettore dell’Università di Basilea, nonché presunto discendente di Goethe.

Con una pluralità di fonti e testimonianze, l’autore Devescovi mostra come nella svalutazione che lo psichiatra fa di suo padre sia stato determinante il ruolo della madre, Emilie Preiswerk. Questo teatro familiare, in cui compaiono anche nuovi tasselli informativi e figure poco conosciute, getta luce sulle molteplici immagini paterne con cui Carl Gustav Jung si è confrontato e ha combattuto per tutta la vita.

Devescovi racconta così il conflitto filiale, restituisce valore ai padri annientati e al contempo sottolinea quanto il non riconoscimento del padre condizioni anche la nostra epoca.

L’ingresso alla presentazione è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pier Claudio Devescovi è nato a Lucca nel 1948 e vive a Pistoia. Laureato in sociologia all’Università di Trento e in psicologia all’Università di Padova, è membro ordinario con funzioni didattiche dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica e dell’International Association for Analytical Psychology. Fa parte della redazione delle riviste di “Psicologia Analitica” e “Psicoanalisi e Metodo”. È stato dirigente psicologo di primo livello all’Unità funzionale di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza della Asl di Pistoia.

