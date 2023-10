ALLA SAN GIORGIO PARTE DA DOMANI UN CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI E INSEGNANTI

Si tratta di dieci incontri. La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi inviando una mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

PISTOIA. Al via da domani, giovedì 19 ottobre, alla Biblioteca San Giorgio un corso gratuito di formazione per educatori e insegnanti delle scuole della provincia di Pistoia, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione della legge nazionale sulla promozione della lettura, allo scopo di qualificare il personale docente nella gestione delle biblioteche scolastiche e nella diffusione della lettura tra i ragazzi.

Il corso è articolato in dieci incontri di 2 ore ciascuno, che spaziano su diversi temi: dalla lettura ad alta voce ai libri digitali, dalle biblioteche viventi all’uso del catalogo, dalla cooperazione interbibliotecaria fino ad arrivare ai temi della lettura come educazione civica.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta anche agli operatori delle biblioteche, ai volontari e a tutti coloro che hanno a cuore il tema del libro e vogliono scoprire occasioni specifiche di approfondimento su temi meno conosciuti. Per iscriversi, occorre inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.

Il programma completo è disponibile al link

https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corso-di-aggiornamento-per-educatori-e-docenti-delle-scuole-della-provincia-di-pistoia/

