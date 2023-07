ALLA SAN GIORGIO SI INAUGURA LA MOSTRA “STILE & MOVIMENTO”

Disegni di stile di Pininfarina e altri stilisti per Breda Costruzioni Ferroviarie (1975/2000). Studi di stile di veicoli urbani per gli USA

PISTOIA. Sarà inaugurata oggi sabato primo luglio, alle 18 la mostra ospitata dalla Biblioteca San Giorgio, in collaborazione con You Lab Pistoia dal titolo Studi di stile di veicoli urbani per gli USA.

Si tratta di ventotto disegni di stile realizzati tra il 1975 e il 2000 dal Team Pininfarina per AnsaldoBreda e relativi al materiale rotabile prodotto per varie città degli Stati Uniti d’America.

A questa, da venerdì 14 luglio — con inaugurazione alle 18 —, si accompagna una seconda mostra, Studi di stile per l’ETR500, che sarà presente nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale fino al 12 agosto, mostrando i disegni della progettazione del primo treno ad alta velocità, l’ETR500.

Dopo un importante lavoro di catalogazione e riordino, quest’estate negli spazi della Biblioteca San Giorgio e nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale viene esposta, dunque, una scelta di disegni, realizzati con tecniche manuali antecedenti all’uso del computer, che rappresentano uno spaccato del design industriale italiano.

Le illustrazioni oggetto delle due esposizioni sono state selezionate su due temi estremamente significativi del passato industriale dell’industria ferroviaria pistoiese, cioè il mercato degli Stati Uniti d’America e il treno veloce ETR500.

Nel dicembre 2021, una collezione di oltre 400 disegni a colori di veicoli di vario genere, eseguiti per Breda Pistoia fra il 1975 e il 2000 da Pininfarina e in minima parte da altri importanti designer italiani, è stata salvata da una probabile dispersione. Sono capolavori realizzati su cartoncino, con tecniche manuali: matite, chine, pennarelli, aerografo e vernici spray. Ogni disegno è unico ed è il risultato di molte ore di lavoro dei designer.

Questi preziosi documenti, che testimoniano una incredibile stagione di creatività e industriosità, in cui davvero l’intera città si è riconosciuta e rispecchiata, quella appunto degli anni d’oro dello stabilimento Breda, erano ormai stati trasportati da tempo ad Aprilia, in un magazzino di materiali giacenti, in seguito all’acquisizione di Ansaldo Breda da parte della giapponese Hitachi.

Rintracciati grazie alla caparbietà di alcuni dipendenti Breda di quegli anni, e infine donati alla Biblioteca San Giorgio con generosità dalla ditta AnsaldoBreda, sono adesso un tesoro di bellezza e di informazioni di cui potranno godere i cittadini e i ricercatori interessati.

Sarà possibile visitare la mostra presente nell’atrio della Biblioteca San Giorgio fino al 7 settembre. Quella nelle Sale Affrescate si prolungherà dal 14 luglio al 12 agosto.

Alla inaugurazione di questo pomeriggio saranno presenti l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli, la dirigente del servizio Maria Stella Rasetti, l’architetto Aldo Baldi e l’ingegnere Giuseppe Gherardi, ex dirigenti dell’Ansaldo Breda.