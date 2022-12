allarme sicurezza. OVATTONI (CONSIGLIERA DI OPPOSIZIONE): “ANCORA ATTI DI VANDALISMO A CHIESANUOVA”

“La situazione in zona è fuori controllo ma nonostante ciò continua l’immobilismo dell’amministrazione comunale sul piano della sicurezza”

PRATO. Ieri sera —afferma Patrizia Ovattoni, consigliera d’opposizione — sono stata contattata da un cittadino che, con tanto di immagini riprese dalla telecamera della propria abitazione sita a Chiesanuova, mi ha segnalato degli atti vandalici che sono stati perpetrati ai danni dell’auto di sua proprietà.

I gravi problemi legati alla sicurezza nella zona — prosegue la consigliera — erano già stati sollevati dalla sottoscritta all’amministrazione comunale, l’estate scorsa, a fronte dei numerosi episodi di vandalismo che si erano verificati nei confronti di mezzi in sosta.

Nonostante ciò, la giunta è rimasta nell’immobilismo più totale lasciando il quartiere di Chiesanuova abbandonato a se stesso — sottolinea Ovattoni.

Addirittura — precisa l’esponente politica — avevo chiesto all’assessore alla sicurezza di mettere una pattuglia della Polizia Municipale nella zona al fine di arrestare questa escalation di atti vandalici; ma, purtroppo, il grido di allarme dei residenti è stato vergognosamente ignorato.

Evidentemente — continua Ovattoni — a questa amministrazione non interessa niente della sicurezza della città; un atteggiamento, questo, irrispettoso verso i cittadini pratesi che hanno tutto il diritto di vivere nella sicurezza e nel decoro.

Ancora oggi — conclude Patrizia Ovattoni — molti cittadini, si chiedono come sia possibile che l’amministrazione comunale non intervenga risolutamente sui problemi connessi alla vivibilità e al decoro, sebbene abbia gli strumenti per farlo.

Patrizia Ovattoni

Consigliere Comunale