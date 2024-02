ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI IL FILM “TO ROME WITH LOVE” DI WOODY ALLEN

Domani giovedì 22 febbraio alle ore 21,30 penultimo appuntamento del ciclo “L’amore secondo Woody Allen”

PISTOIA. Penultimo appuntamento con il cinema di Woody Allen all’Auditorium del Circolo Hitachi: giovedì 22 febbraio sul grande schermo di via Ciliegiole 77 sarà proiettato “To Rome with love”, film del 2012 ambientato nella città eterna che vede tra gli altri la partecipazione di Roberto Benigni.

Film a episodi, ben separati tra loro, con un unico punto in comune: la città di Roma. Una capitale volutamente colorata, così come può essere vista da un turista che, velocemente, ne coglie l’aspetto esteriore, innamorandosene. Il titolo non tradotto può giustificare quindi la visione di Allen turista anche se, per la verità, gli episodi si possono considerare universali (potrebbero stare sullo sfondo di una qualsiasi città europea).

Nelle sue mani gli attori fanno un’ottima figura: il sornione Baldwin, la Page che sprizza sessualità come la Ricci di Anything else, la Cruz prostituta chic, la deliziosa Mastronardi in un idillio felliniano e un Benigni finalmente tenuto sotto stretto controllo. Per il doppiaggio italiano, Allen ha trovato in Leo Gullotta un valido sostituto del compianto Oreste Lionello.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573 32626).

[ymw]