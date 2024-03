“ALLEGRETTO SCHERZANDO”: ALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO I “DIVERTIMENTI TRA PITTURA E MUSICA” DI GIUSI BARTOLINI 

La mostra dell’artista pistoiese si terrà da sabato 9 a venerdì 29 marzo

PISTOIA. Da sabato 9 a venerdì 29 marzo la biblioteca San Giorgio di Pistoia ospiterà Allegretto Scherzando – divertimenti tra pittura e musica, esposizione della pistoiese Giuseppina Bartolini, meglio conosciuta come Giusi Bartolini.

L’artista autodidatta che ha alle spalle almeno 13 anni di carriera come vignettista, con la creazione dei personaggi Swrap the Cat, il gatto nero e Crack the Crock, il coccodrillo, successivamente brevettati lega i suoi esordi creativi al lavoro di ricerca e di sperimentazione nato quasi per gioco sui banchi e sui diari dei compagni del liceo classico Niccolò Forteguerri di Pistoia. Passione che poi ha sviluppato negli anni successivi dopo la laurea brillantemente conseguita all’Università degli Studi di Firenze.

Dalle illustrazioni su carta di carattere vignettistico il percorso creativo dell’autrice ha registrato una evoluzione alla ricerca di una dimensione artistica propriamente detta, arrivando alla pittura su tela ma conservando le tematiche e i personaggi delle illustrazioni originari riletti in una sorta di surrealismo pop attraverso una tecnica mista comprensiva di pittura acrilica, spray, resina epossidica, elementi di collage o vari tipi di pastelli.

I cicli di illustrazioni umoristiche di ispirazione musicale più volte sono stati esposti a Pistoia dove Giuseppina Bartolini ha collaborato con scrittrici come Laura Vignali illustrando romanzi e racconti gialli. Dalla fine del 2018 ha aperto un atelier di pittura in via Carducci 29 a Pistoia dove espone in permanenza le sue opere.

Nel 2019 da il via al progetto-mostra Allegretto Scherzando che organizza le opere a tema musicale dell’autrice in serie organizzate come le sequenze di un cartoon per raccontare le trame delle opere e del balletto classico. Si tratta di un progetto ampliabile e modulabile per adattarsi nel tempo a vari contesti espositivi.

Dalla idea e dalla necessità di Giusi Bartolini di raccontare, anche in forma scritta le storie che sono alla base dell’ispirazione dei suoi dipinti, tra il 2019 e il 2020 nacque la pubblicazione: Allegretto Scherzando – Da Puccini a Verdi, Dvorak, Adam, Rimsky Korsakov, Stravinsky e Tchaikovsky. Le disavventure tra pittura e musica di Giusi, Swrap the Cat e Crack the Crock.

Giuseppina Bartolini ha curato anche alcuni laboratori didattici che hanno visto coinvolti bambini delle scuole primarie e materne di Viareggio, attività che proseguirà anche nel corso del 2024 sia a Viareggio che a Pistoia in concomitanza con le mostre personali in programma a Aprile nei locali degli Antichi Magazzini di Pistoia e a maggio nei locali della biblioteca comunale Guglielmo Marconi a Viareggio (quest’ultima interamente dedicata ad opere ispirate al compositore toscano Giacomo Puccini nell’anno del suo centenario.

La presentazione della mostra

Allegretto Scherzando, è una sorta di viaggio virtuale nell’immaginario fantastico dell’autrice, che attraverso le sue opere, ci racconta la sua passione per la musica e per l’arte utilizzando il linguaggio che le è più congeniale, cioè quello dell’ironia e del nonsense.

La mostra che si inaugura sabato prossimo alle ore 17, si articola in una serie di grandi tableaux colorati, di un genere che potremmo definire surrealismo pop, una sorta di connubio tra arte e fumetto, che sono spesso organizzati in serie come le sequenze di un cartoon.

Su di essi agiscono alcuni buffi personaggi, primo tra tutti il coccodrillo Crack the Crock, personaggio brevettato dall’autrice e che ne costituisce una sorta di alter ego autobiografico, essendo lei stata, da bambina, una specie di enfant terrible che usava combinare malestri per poi piangere calde lacrime di pentimento (le lacrime di coccodrillo appunto…)

Il coccodrillo quindi, accompagnato talvolta da strani personaggi comprimari, tra cui Swrap the Cat, il gatto realmente esistente di un amico musicista, costituisce il filo conduttore di questo percorso pittorico ed è protagonista delle due tipologie di opere in cui è articolata la mostra, quelle ispirate alla musica e quelle ispirate alla storia dell’arte.

Le tele di ispirazione musicale costituiscono una parte molto importante della mostra e sono ispirate all’opera lirica ed al balletto classico.

Su di esse, come nei bozzetti dello scenografo e del costumista, il coccodrillo e i suoi compari si divertono a rappresentare le opere liriche, riproducendo in modo ironico ambientazioni e situazioni e, a volte, divertendosi pure a ribaltarne il finale, come nel caso della Madama Butterfly di Giacomo Puccini, dove lo spregevole marinaio americano Pinkerton finirà mangiato dal coccodrillo.

A Giacomo Puccini, ricorrendo nel 2024 l’anno del centenario, sarà dedicata la maggior parte delle opere di questa sezione.

L’altro tema della mostra è la rilettura in chiave umoristica dei capolavori più iconici della storia dell’arte, che il coccodrillo Crack the Crock si diverte a reinterpretare, come nel caso della Venere del Botticelli, della Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer o della Ophelia di Millais.

Le opere esposte sono realizzate con tecnica mista su tela o cartone telato, oppure, in alcuni casi, si tratta della stampa su alluminio satinato di opere realizzate digitalmente.

L’artista ringrazia la Biblioteca Comunale San Giorgio per l’ospitalità

Info: giusi.bartolini@yahoo.it – tel. 347 3622553

Biblioteca San Giorgio, via S. Pertini 340 – Pistoia

tel. 0573 371600

www.sangiorgio.comune.pistoia.it

sangiorgio@comune.pistoia.it

Orario di apertura:

lunedì 14-19 – da martedì a sabato 9-19

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]