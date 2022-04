ALLEGRETTO SCHERZANDO – DIVERTIMENTI TRA PITTURA E MUSICA

A Viareggio, nei locali della Biblioteca Comunale Marconi fino al 29 aprile resta aperta la mostra personale della pistoiese Giuseppina Bartolini

PISTOIA – VIAREGGIO. Fino al 29 aprile dalle 9 alle 17,30 a Viareggio è visitabile la mostra personale dell’artista pistoiese Giuseppina Bartolini grande appassionata di musica classica e lirica: un viaggio attraverso opere di pittura che raccontano la musica, utilizzando il linguaggio che è più congeniale all’autrice, cioè quello dell’ironia e del nonsense.

Grandi tele, realizzate con tecnica mista, di un genere che potremmo definire “surrealismo pop”, organizzate in un carosello colorato come le sequenze di un cartoon. Su di esse agiscono alcuni buffi personaggi: un gatto nero, Swrap the Cat, un coccodrillo, Crack the Crock ed una signora dal largo sorriso, autoritratto dell’autrice, i quali si divertono a reinterpretare le trame delle opere liriche più famose, a volte ribaltandone addirittura il finale, come accade nella serie di tele dedicate a Madama Butterfly.

In omaggio alla città di Viareggio che la ospita, per questa esposizione l’artista ha privilegiato una scelta di dipinti dedicati alle opere di Giacomo Puccini.

Una sezione della mostra è inoltre dedicata alla rilettura ironica, operata del coccodrillo Crack The Crock, dei grandi capolavori della storia dell’arte, come “La Nascita di Venere” o “La ragazza con l’orecchino di perla”. Il concetto di fondo resta comunque quello di parlare di musica e di arte godendone e divertendosi.

I “QUADRI FUMETTO” DI GIUSEPPINA BARTOLINI, IN ARTE GIUSI – Linea Libera