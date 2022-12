ALLERTA METEO ARANCIONE, A PRATO CHIUSE LE PISTE CICLABILI A LIVELLO DI SPONDA

Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico dovuto ai forti temporali fino alle 7 di domattina

PRATO. [a.b.] Il territorio di Prato è “arancione” per rischio idrogeologico e idraulico per forti temporali dalle 17 di oggi alle 7 di domattina, poi “giallo” fino alle 16: il Centro Funzionale Regionale ha parzialmente modificato le condizioni di criticità meteo già previste ieri in relazione ad alcune zone di allerta regionali fra cui appunto quella di Prato.

Nel pomeriggio il sindaco Matteo Biffoni ha firmato l’Ordinanza3413_per la chiusura dei tratti delle piste ciclabili cittadine a livello di sponda sul territorio comunale costeggianti il Fiume Bisenzio e soggetti ad allagamento nel caso di particolare incremento dei livelli idraulici.

Maggiori informazioni sul sito www.cfr.toscana.it e su www.protezionecivile.comune.prato.it