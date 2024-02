ALL’ISTITUTO LUIGI EINAUDI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA TERAPIA DELLA BAMBOLA

La prima edizione si terrà mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio

PISTOIA. Mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, si svolgerà, presso la sede dell’Istituto Luigi Einaudi di Pistoia, la prima edizione del corso di formazione sulla Terapia della Bambola Progetto Gully Dispositivo Medico, l’unica riconosciuta dal Ministero della Salute e prescrivibile dal medico curante per il benessere dei malati di Alzheimer.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla sinergia fra:

– Associazione culturale senese “A piccoli passi”, attiva nel mondo del volontariato e promotrice del percorso formativo

– Generali Arredamenti, azienda leader di Pistoia nella riconfigurazione ambientale e nella formazione sull’utilizzo delle Terapie non Farmacologiche per la gestione dei disturbi di Alzheimer e demenza

– Istituto Professionale “Luigi Einaudi” di Pistoia che coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale

Il corso di formazione sarà inaugurato dalla Vicesindaco Dottoressa Celesti che l’Istituto Luigi Einaudi accoglierà con grande piacere.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Pignolo