ALL’ITSS FEDI-FERMI DI PISTOIA IL PREMIO DELLA BRITISH SCHOOL DI PISA

L’istituto scolastico pistoiese è stato premiato come centro di eccellenza per le certificazioni Cambridge per l’anno scolastico 2021-2022

PISTOIA. [a.b.] Venerdì 20 gennaio, a Pisa, l’I.T.T.S. Silvano Fedi-Enrico Fermi è stato premiato come centro di eccellenza per le certificazioni Cambridge relative all’anno 2021-2022.

Il riconoscimento è stato assegnato per le capacità organizzative, per l’elevato numero di studenti partecipanti ai corsi e per i risultati brillanti ottenuti.

Il premio è stato assegnato dalla British School di Pisa, centro autorizzato Platinum per le certificazioni Cambridge nella regione Toscana. Ogni anno scolastico la British School svolge una media di 3 mila esami. A ritirare il premio le professoresse Laura Liotta e Giusy Pesenti.

Vantare una delle certificazioni Cambridge nel proprio curriculum può aprire le porte a un gran numero di opportunità sia in ambito lavorativo che scolastico.

Le università di tutto il mondo infatti riconoscono le certificazioni Cambridge, che risultano utilissime anche per intraprendere progetti Erasmus e di tirocini.