ALLOGGIO DI EMERGENZA A TOBBIANA, OVATTONI (FDI): “DOPO LO SGOMBERO LE STESSE PERSONE ALLONTANATE RIOCCUPANO LA CASA”

“Durante lo sgombero avvenuto ad agosto rimase ferito anche un agente della Polizia Municipale”

PRATO. Giovedì scorso, nell’ambito della seduta del Consiglio Comunale, ho appreso dal Vicesindaco Faggi che l’appartamento di emergenza alloggiativa sito in Via di Tieri a Tobbiana, in precedenza occupato da degli abusivi e di cui mi sono interessata per lo sgombero ad agosto, è stato nuovamente occupato dalle stesse persone allontanate — afferma Patrizia Ovattoni, consigliera comunale di Fdi.

Si tratta di persone di origini straniere provenienti da Firenze che — spiega Ovattoni — incuranti delle leggi fanno come gli pare e piace. Anzi, peggio, in quanto ad agosto scorso durante lo sgombero hanno pure ferito un agente della Polizia Municipale.

Adesso siamo punto e daccapo poiché sono di nuovo dentro il solito appartamento.

All’amministrazione comunale ho spiegato in modo chiaro — precisa Ovattoni — che questa gente non solo va allontanata con decorrenza immediata ma che servono provvedimenti celeri affinché certe fatti non si verifichino più.

Alla luce di ciò il Vicesindaco Faggi se ne sta occupando ma il problema principale parte da Firenze perché la residenza di questa gente è nel comune fiorentino e la Giunta Nardella, nonostante ciò, se ne infischia altamente. Ciò che dico è che queste situazioni sono importanti e che devono essere prese sul serio.

In primis perché la legge va rispettata senza se e senza ma e poi perché qui a Prato ci sono numerose famiglie con minori a carico che hanno bisogno -—sottolinea la consigliera comunale. È assurdo lasciare che un appartamento sia occupato abusivamente da qualcuno che viene da Firenze.

Se l’amministrazione comunale non prenderà le dovute iniziative per intervenire in maniera ferma e risolutiva sono pronta a rivolgermi al Prefetto di Prato affinché siano presi tutti i provvedimenti del caso — conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere FDI