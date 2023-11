alluvione. A MONTEMURLO UN TIR CARICO DI AIUTI: ALIMENTI, VESTIARIO E PRODOTTI IGIENE PERSONALE E PULIZIA

Ieri mattina il sindaco Simone Calamai e il suo vice Forastiero hanno accolto i volontari di Arces Viadana (Mantova) che hanno organizzato il trasporto degli aiuti raccolti da tre associazioni del territorio: Arces, Asd Play Dog Mileo di Casalmaggiore e il Gruppo dei solidari di Suzzara. Calamai: «Nella tragedia abbiamo trovato tanta solidarietà e aiuto. Ci rialzeremo più forti di prima»

MONTEMURLO. A venti giorni dall’alluvione del 2 novembre scorso si moltiplicano i gesti di solidarietà. Ieri domenica 18 novembre, a Montemurlo è arrivato un tir carico d’aiuti: alimenti a lunga scadenza, vestiario (abiti e scarpe per adulti e bambini) biancheria per la casa e prodotti per l’igiene e la pulizia.

Un gesto di solidarietà spontaneo, nato dall’associazionismo locale: tre associazioni della provincia di Mantova, Arces odv Viadana, Asd Play Dog Mileo di Casalmaggiore e il Gruppo dei solidari di Suzzara, hanno unito i loro sforzi ed hanno raccolto il materiale per dare un supporto concreto alle famiglie alluvionate di Montemurlo. I

eri mattina ad accogliere i volontari c’erano il sindaco Simone Calamai, il vice sindaco Giuseppe Forastiero e il volontario Daniele Bartoletti di Oste. «È stato davvero emozionante conoscere gli amici di Viadana – ha detto il sindaco Simone Calamai —

Nella tragedia dell’alluvione del 2 novembre scorso abbiamo trovato tanta solidarietà e aiuto da tutte le parti d’Italia. Tutta questa attenzione verso il nostro territorio, così duramente colpito, ci fa bene e ci dà ancora più forza per ripartire e rialzarsi più forti di prima. A tutti gli amici della provincia di Mantova un grande grazie da tutta la comunità montemurlese»

L’organizzazione della spedizione è stata curata da Giuseppe Guarino e Alfredo Saviola, dai volontari Arces odv Viadana Nicola Guarino, Emilio Bonvicini, Arcuri Raffaele, grazie al camion-bilico messo a disposizione dal Gruppo Saviola- Trasporti Delta con Sandro Zanassi alla guida.

Ai volontari, prima del viaggio di ritorno, è stato offerto un pranzo di ringraziamento «Si ritorna a casa dalle nostre famiglie, non si è molto stanchi ma si pensa ad altre famiglie che sono in difficoltà — dicono i volontari di Arce — -La situazione ancora ad oggi è complessa, si lavora per liberare dal fango molte abitazioni e anche aziende lavorative, ci vorrà anche questa volta tempo per il ritorno alla normalità .

Abbiamo portato la nostra positività e un abbraccio alla collettività, ma alla fine anche la nostra tradizione mantovana, con la torta sbrisolona offerta dal forno Scaglia di Viadana. Il rapporto di collaborazione con il Comune di Montemurlo continuerà anche in futuro».

[masi — comune di montemurlo]