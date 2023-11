alluvione. DISPONIBILI I MODULI PER RICHIEDERE I RISARCIMENTI DANNI

Sono stati pubblicati sul sito della Regione Toscana i documenti da compilare per la ricognizione dei danni a privati e alle attività economiche e produttive

PISTOIA — PRATO. La Regione Toscana comunica che sul proprio sito web sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati (Modello B1) e per la ricognizione danni alle attività economiche e produttive (Modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali.

I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana che:

– per i privati sarà attivata nel corso della prossima settimana;

– per le attività economiche e produttive è in corso di attivazione;

Appena saranno disponibili le procedure online la Regione darà adeguata comunicazione a tutti e anche il Comun pubblicheranno le informazioni sulla pagina della protezione civile comunale.

Per compilare correttamente i modelli B1 (privati) e C1 (attività economiche e produttive) la Regione ha pubblicato una pagina di note esplicative alla compilazione nella sezione FAQ.

modello-b1-ricognizione-dei-danni-subiti-limmediato-sostegno-alla-popolazione (1)

modello-c1-ricognizione-dei-danni-attivita-economiche-e-produttive