alluvione. IN CORSO IL RIPRISTINO DEL FOSSO DOGAIA LUNGO VIA VISIANA

In circa 2 ore dovrebbe essere ripristinata la situazione. Rientrate nelle proprie abitazioni le persone evacuate ieri sera

PRATO. Stanno continuando i lavori sul torrente Bagnolo per il ripristino dell’argine nei pressi della rotta. Anche le due persone allontanate ieri sera (gli altri hanno trovato sistemazione ai piani alti) sono rientrate nelle loro abitazioni. Al momento la situazione è sotto controllo, continua il monitoraggio della Protezione civile.

Le strade sono tutte aperte tranne via Visiana che è chiusa per il lavoro di pompaggio dell’acqua.

La Protezione civile chiede la collaborazione di tutti limitando il traffico nelle aree più colpite, in particolare Figline, Sant’Ippolito e nei pressi del torrente Bagnolo per non intralciare le operazioni di pulizia, pompaggio dell’acqua e ripristino delle strade.

Inoltre sono chiuse per il tempo necessario alle operazioni le strade dove sono in corso oggi gli sgomberi dei rifiuti alluvionati.

[comune di prato]