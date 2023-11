alluvione. MAZZETTI (FI), DA GOVERNO SUBITO SOSTEGNI PER RIPARTIRE

Grazie a Ministro Tajani per sostegno rapido e concreto al distretto di Prato

PRATO. “Sapere con precisione quali iniziative intenda attuare il governo per sostenere le imprese esportatrici delle aree colpite dall’alluvione per assicurare la loro rapida ripartenza”. Lo ha chiesto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula durante il question time di oggi.

“L’alluvione che ha colpito lo scorso 2 novembre diversi Comuni della Toscana – ha proseguito – ha provocato vittime tra la popolazione ed enormi danni al territorio, colpendo un’area fortemente industrializzata della Regione, composta da migliaia di piccole e medie imprese, funestate da danni alle strutture e dalla paralisi delle attività produttive”.

“La Toscana – ha ricordato – è tra le regioni più dinamiche dal punto di vista delle attività produttive, collocandosi nel 2022 al quinto posto nella classifica, con 54,7 miliardi di euro di esportazioni, pari al 8,8 per cento del totale”.

’

“Come tutti i miei concittadini – ha ricordato Mazzetti – siamo rimasti soddisfatti dalla concreta visita del ministro e vicepremier Antonio Tajani a Prato, all’indomani dell’alluvione che ha colpito il mio distretto, così come tutti gli amministratori locali, le categorie economiche, gli imprenditori.

Non posso che ritenermi altrettanto soddisfatta della risposta immediata e concreta che il ministro ha dato, stanziando già un pacchetto da 300 milioni, con azioni significative per un distretto che ha superato i 3,3 miliardi nel 2022, spiccando a livello europeo e mondiale per qualità e creatività che ha contribuito a promuovendo il Made in Italy”.

“I danni sono ingenti ma il Governo, con competenza e risolutezza, ha stanziato sin da subito importanti risorse economiche, oltre a una serie di azioni accessorie, dando un forte contributo per far ripartire nell’immediato tutto l’indotto e farlo tornare ad essere competitivo, così da non correre il rischio che tutto il resto del mondo vada avanti mentre il distretto Toscano si ferma.

Lo dobbiamo a tutti quegli imprenditori, piccoli, grandi e medi, perché nella mia città, Prato, l’industria è fondamentale ma ancor di più lo sono le tante piccole realtà artigianali che comprendono il distretto”, ha concluso Mazzetti.

[lorenzo somigli]