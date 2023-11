alluvione. OLTRE 200 I QUESTIONARI DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI COMPILATI AI GAZEBO

Erano stati organizzati tre punti di raccolta sul territorio comunale. Le richieste possono essere scaricate e compilate collegandosi al sito web del Comune. Il sindaco: “Ci serviranno per provvedere in maniera rapida alla distribuzione degli aiuti, giunti sul territorio, in maniera efficace e razionale”

MONTEMURLO. Sabato scorso si è svolta la giornata di rilevazione dei bisogni delle famiglie colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso, promossa da dal Comune di Montemurlo, in collaborazione con il Comitato Montemurlo Solidale, la protezione civile comunale e le altre associazioni del territorio che collaborano all’iniziativa. Sono state oltre 200 le persone che si sono recate nei gazebo allestiti a Oste in piazza Amendola, a Bagnolo in piazza Bini e a Montemurlo centro in piazza della Libertà: 108 i questionari raccolti a Oste, 90 a Bagnolo, una trentina a Montemurlo.

Le richieste, comunque, continuano ad arrivare perché è possibile scaricare il questionario dal sito del Comune (www.comune.montemurlo.po.it), compilarlo e inviarlo per mail ( protocollo@comune.montemurlo.po.it ) o consegnato a mano al Protocollo del Comune. (piazza della Repubblica, 1- Montemurlo).

Sabato ai gazebo allestiti in piazza erano presenti il sindaco Simone Calamai, gli assessori, alcuni dipendenti comunali e tantissimi volontari delle associazioni di protezione civile e del territorio.

«È importante sottolineare che non si tratta dei moduli della Regione Toscana per la richiesta del risarcimento danni, ma di una rilevazione per provvedere in maniera rapida alla distribuzione degli aiuti, giunti sul territorio, in maniera efficace e razionale. — conclude il sindaco Simone Calamai —

È sempre possibile scaricare e compilare la rilevazione dei bisogni, collegandosi al sito del Comune di Montemurlo. È importante far arrivare quanto prima le richieste per cercare di provvedere rapidamente a tutte le esigenze».

