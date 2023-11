alluvione. PROROGATA FINO AL 19 NOVEMBRE LA CHIUSURA DEL CIMITERO DI CHIESANUOVA

Il camposanto necessità di ulteriori interventi di ripristino e messa in sicurezza dopo il crollo di parte del muro esterno

PRATO. [a.b.] È stata prorogata la chiusura del cimitero di Chiesanuova fino alle 24 di domenica 19 novembre, perché necessita di ulteriori interventi di ripristino e messa in sicurezza dopo il maltempo dei giorni scorsi.

L’ordinanza — la n. 2926 — è stata firmata oggi dal sindaco Matteo Biffoni “a tutela della incolumità pubblica”.

A seguito della alluvione del 2 novembre era crollato parte del muro di via Montalese tanto da portare via anche alcune delle tombe provvisorie e disperdere fiori e addobbi funebri lungo via Montalese