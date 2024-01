ALLUVIONE, PROROGATO AL 9 FEBBRAIO IL TERMINE PER LA RICOGNIZIONE E RICHIESTA DANNI

Questa è l’unica modalità per chiedere i rimborsi dei danni subiti e riguarda sia i privati cittadini sia le imprese

PISTOIA. E’ stato ulteriormente prorogato, fino a venerdì 9 febbraio, il termine per presentare le istanze di ricognizione e richiesta danni causati dall’alluvione del novembre scorso, tramite il portale web attivato dalla Regione.

Questa è l’unica modalità per chiedere i rimborsi dei danni subiti e riguarda sia i privati cittadini sia le imprese.

L’accesso (con SPID, CIE o CNS) al portale online per la presentazione delle domande per i privati è all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari, mentre per le attività produttive avviene tramite il sito di Sviluppo Toscana Spa (https://www.sviluppo.toscana.it/alluvione_2023 e https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze).

Tutorial e FAQ, che semplificheranno la presentazione della domanda, sono disponibili all’indirizzo www.regione.toscana.it/alluvione2023.

Per chi ha difficoltà a presentare la domanda online, sul portale sono indicati alcuni centri CAAF ai quali è possibile rivolgersi fisicamente.

Anche la procedura per le richieste di contributo mensile di autonoma sistemazione (CAS) sarà attiva fino 9 febbraio all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari (il contributo mensile parte da 400 euro e riguarda chi ha avuto la casa temporaneamente non utilizzabile o sgomberata in quanto allagata, franata o danneggiata).

[comune di pistoia]