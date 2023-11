alluvione. SUI RIFIUTI RIUNITO A PISTOIA IL COMITATO INTERPROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

L’incontro alla presenza dell’assessore regionale Monni si è tenuto presso la Sala Nardi del Palazzo Vivarelli Colonna. Nei prossimi giorni si riunirà a Prato il comitato provinciale per intensificare le attività di vigilanza e controllo del territorio

PRATO—PISTOIA. D’intesa con i Prefetti di Firenze e di Pistoia si è tenuta lo scorso 28 novembre, presso la sede del Palazzo del Governo pistoiese, una riunione del Comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato l’Assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, i vertici delle Forze di Polizia delle rispettive province, i rappresentanti dei Comuni di Prato, Montemurlo, Pistoia, Quarrata, Montale, Campi Bisenzio ed i responsabili di Alia S.p.A. e di Arpat.

Il tema all’ordine del giorno è stato l’esame delle criticità derivanti dal conferimento dei rifiuti alluvionali per i quali sono stati allestiti appositi siti di raccolta individuati dai Comuni in base a quanto previsto dalle ordinanze adottate dal Presidente della Regione Toscana, Commissario Delegato per l’emergenza.

In sostanza, si è registrata la presenza di rifiuti urbani e, soprattutto, industriali, non sempre riconducibili ai danni derivati dall’emergenza e, pertanto, non classificabili come alluvionali.

Atteso che tali rifiuti non possono essere smaltiti presso le aree di stoccaggio emergenziali gestiti da Alia, è emersa la necessità di sensibilizzare l’utenza affinché vengano rispettate le disposizioni comunali e non vengano occupate le strade pubbliche con rifiuti, non solo in quanto si configurerebbe l’illecito abbandono, ma anche per le gravi conseguenze sul piano igienico sanitario e per i possibili pericoli in caso di persistenti piogge.

Sul punto, nel prendere atto delle misure adottate da Alia e pur considerando che la raccolta dei rifiuti alluvionali volge alla fine, per opportuna prevenzione i Prefetti hanno convenuto di disporre nelle rispettive province una intensificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio, focalizzando l‘attenzione sui siti maggiormente esposti ai rischi segnalati da Alia.

A tale proposito, si terrà presso la Prefettura di Prato un’ulteriore riunione Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nei prossimi giorni.

[prefettura di prato]