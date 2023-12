ALLUVIONE TOSCANA: MAZZETTI (FI), SBLOCCATI FONDI EXPORT

La deputata pratese ringrazia il vicepremier Ministro Tajani

PRATO. “Dalle parole ai fatti concreti: il Governo di Centrodestra, grazie all’azione continuativa di Forza Italia, ha concluso l’iter legislativo per l’erogazione dei 100 milioni per le imprese dell’export come preannunciato dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringrazio da pratese prima che da parlamentare di Forza Italia.

Il PD ha fatto una campagna spudorata e vergognosa in questo mese e mezzo contro il Centrodestra, ma il Governo ha dimostrato non a parole ma con i fatti di esserci per Prato ben sapendo che il distretto colpito.

Come abbiamo più volte richiesto, era indispensabile la relazione dei danni presunti e la perimetrazione completa dei comuni interessati alluvione, per la quale la Regione ha aspettato fino agli ultimi giorni utili.

Ad ogni modo, ho preso un impegno subito dopo l’alluvione e lo sto portando avanti e non mancherò di spingere e sollecitare, fino alla completa ricostruzione. Prato è una grande città, la aiuteremo a risollevarsi”. Lo riferisce Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente.

Le aziende interessate possono già richiedere maggiori informazioni o segnalare le proprie esigenze chiamando il numero verde di SIMEST (800.020.030) o inviando una mail all’indirizzo simestperalluvione2023@simest.it

[lorenzo somigli]