alluvione. VACCINAZIONE DI MASSA CONTRO IL RISCHIO TETANO

Lo ha disposto l’Asl. A Prato: ecco dove e quando

PRATO. Al fine tutelare la salute collettiva della popolazione nell’attuale momento emergenziale, i Servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione offrono gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione “antitetanica” (dTp), sia come ciclo primario che eventuale richiamo ogni 10 anni.

Le sedi e gli orari sono:

✅ presso il Dipartimento della Prevenzione in Via Lavarone 3/5 Prato — piano terra – nelle seguenti date:

❎sabato 11 novembre 2023 ore 9-12

❎lunedì 13 novembre 2023 ore 14-17

Si invita tutta la popolazione che deve rimuovere materiali interessati dall’alluvione a usufruire di questo servizi a scopo precauzionale.

