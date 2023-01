almodóvar a agrùmia. [PRIME]DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

«Agliana Cambia nella mozione chiede al Sindaco se esistano le condizioni per governare stabilmente e bene Agliana, tutelando gli interessi dei cittadini»

Un contadino trovò una vipera quasi congelata e se la mise in seno per scaldarla. La vipera, riprésasi, come prima cosa morse il contadino. Linea Libera ne allevò due. I risultati sono sotto gli occhi di tutti…

PARLAR CON I POLITICI “OBBEDIENTI”

È COME FAR LA PREDICA AI SERPENTI

IL TESTO INTEGRALE

DELL’INTERVENTODI NEROZZI

Buonasera a tutti. Il Gruppo di opposizione Agliana Cambia, che ho l’onore di rappresentare in questo consesso, ha dimostrato grande responsabilità in questa consiliatura; e da giugno 2022 si è assunto un grande impegno, di cui io mi sono fatto carico personalmente in maniera totale, votando i bilanci comunali e le variazioni per il bene esclusivo dei cittadini di Agliana. A fine novembre 2022, con il passaggio del gruppo consiliare Agliana Civica all’opposizione, è stato ufficializzato il dato numerico di 9 consiglieri all’opposizione e 8, compreso il Sindaco, all’ex maggioranza. Quindi attualmente non è garantita la governabilità del Comune necessaria per i prossimi due anni, che segneranno una svolta epocale nel futuro di Agliana di cui il mio gruppo si sente e vuole sentirsi protagonista. Ricordo a tutti che i progetti PNRR hanno scadenze serrate che, se non rispettate, rischiano di far saltare i lavori che permetterebbero di cambiare un volto di Agliana già progettato. Il 06/12/2022 i 9 consiglieri all’opposizione hanno firmato una mozione per le dimissioni del Sindaco. Agliana Cambia nella mozione chiede al Sindaco se esistano le condizioni per governare stabilmente e bene Agliana, tutelando gli interessi dei cittadini. Dopo vari incontri, all’interno del mio gruppo civico ambientalista allargato a cittadini portatori di medesimi valori con cui abbiamo stretto un “Patto Ecologista Riformista”, in data 29 dicembre ho rilasciato un comunicato stampa ai quotidiani “La Nazione”, “Il Tirreno”, e altri giornali on-line come “Linea Libera”, in cui, oltre alle elezioni anticipate, il mio gruppo dichiarava di essere disposto a entrare in maggioranza a precise condizioni.

Tra queste, una implementazione e revisione di alcune linee programmatiche di governo, come ad esempio, un nuovo modo di intendere la transizione ecologica e battendosi per una rapida riconversione dell’inceneritore, garantendo con la massima trasparenza un confronto equo di tutte le voci con potere decisionale in primis i cittadini che troppo hanno già pagato in termini di salute. Una mozione molto concreta passata in consiglio comunale all’unanimità il 23/12/2022, ma ignorata dalla stampa organica.

Altra mozione passata all’unanimità del consiglio comunale a novembre 2022 è stata quella sulle Cooperative di Comunità “costruiamo il nostro futuro” mettendo le persone al centro in un nuovo modello di innovazione sociale in cui i cittadini produttori e fruitori di beni e servizi creano sinergia e coesione che coniuga tematiche e valori della cittadinanza attiva, sussidiarietà, gestione dei beni comuni e solidarietà.

Le CER sono solo un esempio con cui si favorisce la produzione e la condivisione di energia collettiva da fonti rinnovabili al fine di ridurre le bollette che angosciano famiglie e imprese.

Dal 29 dicembre a ieri sera, ho cercato e avuto contatti quasi con tutti i dirigenti territoriali, di maggioranza e opposizione, presenti in consiglio e esterni ad esso; dei partiti, visto che loro decidono per i consiglieri comunali presenti in aula come devono votare imponendo al sindaco di rispettare la volontà del puparo di turno.

Per me fuori dalla politica di palazzo è stata un’esperienza importante per capire che sul nostro territorio serve una nuova classe politica dirigente adeguata a governare il paese con la capacità di tradurre un sogno, in una realtà, in una realizzazione concreta degli interessi collettivi.

La responsabilità ha una duplice valenza: rendersi conto ma anche rendere conto. Perché, oltre a sentirsi responsabili, bisogna assumersi la responsabilità e farsene carico personalmente e direttamente.

Sentirsi responsabile è una percezione, assumersi una responsabilità è un’azione, il che significa portare avanti atteggiamenti attivi e non passivi, che si traducono in coerenza e concretezza.

Il “dovere della paura”, rispetto ai possibili esiti catastrofici delle nostre azioni, ci deve guidare al rispetto del “coraggio della responsabilità”. E questo è un passo necessario per affrontare e dare soluzione politica ai problemi presenti nel nostro Comune.

La politica come professione ad Agliana è concepita in due modi:

1) vivere di politica, cioè avere la politica come fonte unica o principale di reddito;

2) vivere per la politica, esercitandola per passione personale pur portandola avanti in modo professionale, ma avendo già un lavoro e dedicando faticosamente il poco tempo libero nell’interesse della comunità.

Ieri ho cominciato ad avere contatti a livello comunale, con alcuni assessori in particolare. Ho provato a contattare il Dott. Benesperi, ma invano; sicuramente perché era impegnato, vista la criticità del momento.

SINDACO BENESPERI, A NOME DEL MIO GRUPPO LE PONGO DUE DOMANDE

1) Sig. Sindaco, il Gruppo consiliare Agliana Cambia Le chiede, a nome dei cittadini aglianesi: è disposto insieme alla sua Giunta ad ascoltare e valutare la proposta del mio gruppo?

Qualora accettiate e condividiate la proposta, il Consigliere Nerozzi è disponibile ad entrare in maggioranza. 2) Dott. Benesperi, si impegna, qualora la proposta del mio gruppo non venga accettata e non abbia altre proposte che le consentano di governare in modo politicamente stabile il Comune, a protocollare celermente le Sue dimissioni per il bene dei cittadini aglianesi?

E ORA LA PAROLA

ALLA “ESPAÑA CARNAL”

A fine seduta il nostro Alessandro Romiti si era fermato a parlare con la presidente del consiglio, Milva Pacini. È transitato accanto a loro il falso epigastràlgico calunniatore favorito dalla sentenza improvvida del giudice Luca Gaspari. Parlo del Bene-le-spari. Ha preso la Milva sotto un braccio e le ha detto, trascinandola via, «Non ci parlare con loro». Perché noi di Linea Libera abbiamo non il Covid, ma la peste nera. Quell’altro brav’uomo del Ciottoli (falso testimone: è bene sottolinearlo con forza), tormentava a suo tempo il Romiti ripetendo anche espressioni tipo «Diglielo al carcerato!» evidentemente riferendosi a chi scrive, all’epoca agli arresti domiciliari immotivati staccati dalla Gip Martucci con la stessa facilità con cui in certi ambienti st stacca un buono-mensa per un pezzente di operaio (non che gli operai siano pezzenti: ma sono tali per chi dà loro lavoro con l’arroganza del padrone del cazzo). Fra tutti – lo ripeto e lo sottoscrivo – fanno pena e un po’ schifo. Nei confronti del Romiti perché si sono scordati di quanto hanno mangiato a casa sua, quasi ogni sera, durante la campagna elettorale che portò, sciaguratamente, due burattini incapaci al potere. E qui si batte il petto anche chi scrive: ma se sbaglia dio quando fa nascere dei mostri come i politici, è lecito a tutti sbagliare, no? Tranne, ovviamente ai giudici, perché loro presumono di non sbagliare mai: anzi! Loro correggono anche dio.

Nei confronti di Linea Libera sbagliarono perché hanno fatto credere a tutta la procura e al tribunale (ma glielo hanno fatto credere solo perché voler credere a loro era il disegno principale di alcuni intelligentissimi e perspicacissimi magistrati locali); hanno fatto credere, dicevo, alla procura, in due poveri “passerottini nidiatici” che in realtà erano disturbati “uccelli di rovo”: inaffidabili come i cuculi che crescono, da parassiti, alle spalle di altri volatili, sfruttati e poi sputati come il noccio della ciliegia.

D’altra parte noi di Linea Libera dovevamo per forza pagare il fio delle nostre colpe, dato che – quando il procuratore Renzo Dell’Anno, e il sostituto Giuseppe Grieco, imposero ai giornalisti di Pistoia di non fiatare sulla persecuzione impancata a freddo contro il luogotenente Mancini, solo noi (allora foraggiati e vezzeggiati dagli industriali della Cassa Edile, e poi dai medesimi scaricati in vilissimo modo, uso pistoiese); solo noi, non solo raccontammo le disavventure di un milite perseguitato, ma ne seguimmo anche le tracce fino in appello. Per la cronaca e chi non ricorda, Sandro Mancini è uscito fuori pulito e lindo com’è, sia in prima che in seconda battuta.

Ecco perché non abbiamo dubbi su questo fatto:

Pistoia è una terra con un senatore agricolo di troppo Pistoia è una terra con un Nordio riformatore di meno

E tutta la carne bollita che nuota in questo “carcerato”, il piatto inventato pistoiese, altro non è che l’insieme degli avanzi e delle frattaglie: in metafora i resti della macellazione politica locale. In primis le [prime]Donne sull’orlo di una crisi di nervi…

Buon pomeriggio a tutti; compresi gli amici del Ciottoli in prefettura, in procura e in carabinieritura locale!

Edoardo Bianchini

O Pedrito, ma ogni tanto, sia pur per caso, ti torna in mente chi ti ha corretto la tesi su Filippo Mazzei? O la diarrea, che ti ha tormentato da sempre, ti ha tolto perfino la memoria a lungo termine?

[Detto con licenza dei sostituti Claudio Curreli e Giuseppe Grieco]