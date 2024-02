ALTRE QUATTRO DATE IMPERDIBILI PER “VIP–VERAMENTE INGOMBRANTE PERSONALITÀ”, LA NUOVA COMMEDIA DI LORENZO PRATESI

Dopo la fortunata “quartina” dell’esordio continua anche fuori dai confini regionali la corsa del nuovo lavoro del bravo attore-regista pistoiese e della sua affiatata Compagnia

PISTOIA. [a.b.] Dopo il trionfo pistoiese del 19 e 20 gennaio con un doppio sold out al Teatro Bolognini, un sold out al Banti di Agliana per beneficenza insieme alla Gianluca Melani Odv e un tutto esaurito alla preview novembrina all’Arte Varia forum di Pistoia, la compagnia di Lorenzo Pratesi and company torna con altre quattro date imperdibili.

La commedia “Vip – Veramente Ingombrante Personalità”, all’apparenza dissacrante tocca un tema molto spinoso, il body shaming, affrontato con ironia. Esorcizzare un dramma è l’unico modo per arrivare in modo più leggero a far riflettere.

La compagnia è attesa ben oltre i confini regionali sia in primavera che nel prossimo autunno.

“Non ci possiamo ancora credere che ci esibiamo a Riccione, vicinissimo al mitico Viale Ceccarini”.

Sempre forte il legame della compagnia con la solidarietà: la data di Gaggio sarà insieme all’Associazione emiliana Un libro tira l’altro; la data pistoiese di Marzo aiuterà i progetti umanitari della associazione pistoiese ‘Una scuola e un pozzo in Africa”, mentre la data del 27 Aprile sarà a favore della Onlus ‘Calciando Insieme’

Ecco le date in elenco

– Domenica 17/03 ore 16 Sala Polivalente Silla , Gaggio Montano (Bo)

– Sabato 23/03 ore 16 Artevaria Forum Pistoia per Una scuola e un pozzo in Africa

– Domenica 07/04 Sala Africa Riccione ore 16.30

– Sabato 27/04 Teatro Il Momento Ore 21, Empoli (FI)