ambo & pipponi. BELLA SERIE DI ACCOPPIATE NELLA STORIA DEL MAI-COMANDANTE ANDREA ALESSANDRO NESTI & GENTILE BLIMUNDA!

Se la procura della repubblica di Pistoia sapesse davvero cos’è servire lo stato «con disciplina ed onore», non parteggerebbe per Nesti e sua moglie; non ci insegnerebbe il giornalismo montanelliano; non ci rinvierebbe a giudizio ogni giorno: ma la pianterebbe di spregiare l’art. 358 cpp trattando la giustizia come uno strumento per manganellare chi chiede di rispettare e far rispettare la legge

La storia delle protezioni politiche del mai-comandante dei vigili di Agliana, Andrea Alessandro Nesti, è una costellazione di sistemi solari doppi. A ritmi alterni vi giocano due soli-stelle che si ruotano attorno e che danno stabilità (ma solo forzata) a un illecito amministrativo il quale, stanti i 15 anni di protezione illecita nei confronti del personaggio, hanno tutto il sapore della peggiore mafia politica delle terre della Piana. Non di marca rossa: anche di marca bianca, nera, verde, gialla. Di tutti i tipi, insomma. 1. La prima coppia fu collettiva. Da una parte l’amministrazione di Agliana e la commissione di concorso che, sfortunatamente, sbagliò i calcoli per il Nesti. Ad Agliana, dove nascono i ragionieri, càpita spesso e volentieri – e un giorno vi dirò perché – anche nell’àmbito della Misericordia dell’Artioli e della sua co-offesissima consorte, la permalosa dottoressa Borri. 2. La seconda coppia, mista, fu quella formata dall’amministrazione e dall’avvocata Cecilia Turco. In due cercarono di prendere per il culo il Tar della Toscana che, in risposta, perculò entrambe e annullò il concorso in cui il Nesti era risultato vincitore – un winner, ma solo del tipo del famoso film Turista per caso. 3. Altra coppia di alto affare nel proteggere il Nesti furono, a seguirsi, le due segretarie comunali: Madrussan e D’Amico. E la D’Amico, recentemente, ha testimoniato in aula una verità sconcertante: l’amministrazione di sinistra di Agliana non licenziò – come doveva: vedi la lettera dell’avvocato Montini-Studio Lessona – il Nesti, perché (parole sotto giuramento) non voleva nessun altro comandante che lui: fuori dai piedi Sonia Caramelli, fuori dalle scatole Lara Turelli, pur se entrambe in carriera D, quella espressamente richiesta per il comando di Agliana.

Da qui si è scatenata una sequela di ricorsi (e spese a carico dei cittadini) alla giustizia amministrativa, che si è conclusa (e non poteva essere diversamente) con la decisione del Consiglio di Stato del febbraio 2015.

Per questo il Nesti mai-comandante ha recitato, insieme alla sua gentile consorte, il ruolo della vittima, pur sapendo di avere pronunce continue e univoche contro. E si badi bene: pronunce insindacabili, indistruttibili, invariabili sotto il profilo della logicità giuridico-legale.

Nonostante tutto, però, con la lungimirante superbia che caratterizza sia il Nesti che la moglie, costoro hanno querelato, sputtanato, perseguitato chi, come noi di Linea Libera, stava semplicemente rinfrescando la memoria a tutti i citrulli di Agliana che avevano sostenuto che un cieco dalla nascita ci vede meglio di un microscopio elettronico.

4. Altra coppia pro-Nesti è stata quella formata dalla moglie (Blimunda) e dalla segretaria del sostituto Grieco, Alessandra Casseri, attraverso la mediazione di Concita De Gregorio, che aveva dato sfogo alle grossolane menzogne della Milva Maria Cappellini (o come altro si chiamava sui falsi profili social di Facebook). Concita ne aveva trattato nella sua rubrica su Repubblica.

5. Poi una coppia contro Nesti fu, in un primo momento, quella del Ciottoli, squadrista e aggressore, e del timido epigastràlgico, diarroico, ruminante Benesperi. Ciottoli, incazzatissimo, cercò di infastidire il Nesti (vedi qui); Benesperi, sia pure con tutti i freni tirati come gli aerei che atterrano sulla corta pista di Peretola, mandò una diffida a Nesti per chiedergli di rimediare ai danni da lui stesso provocati in 15 anni di usurpazione di posto in Comune.

6. Nel frattempo ad Agliana giunse la segretaria Paola Aveta, che si auto-elesse difensora e madrina del mai-comandante; e che, nella sua opera di mediatrice fra la sinistra di sottogoverno di Agliana e la destra (debole, fragile e sciocca, anche in quanto guidata dal senatore Patrizio La Pietra) in giunta – una pasta alla crema moscia e un po’ andata a male, poi sfasciàtasi come la nave di Agrippina, fatta costruire da Nerone per fare affogare la madre – iniziò a fare il doppiogiochismo dando origine al famoso triangolo di Renato Zero: una volta col Ciottoli, l’altra col Benesperi, un sacco di fan-frottoli, niente discorsi seri.

In attesa che il Nesti prendesse torto nella causa del Lavoro a Pistoia con il giudice Barracca (poi torto anche in appello a Firenze), invece di valutare la situazione con terzietà e imparzialità (cosa che avrebbe richiesto il licenziamento in tronco del mai-comandante), la dottoressa Aveta preferì, seguendo lo stile della chiesa romana (e la linea della procura pistoiese), prendersi il Nesti nel suo clan (segreteria, protocollo, anagrafe etc.), dove il mai-comandante ha potuto tranquillamente estrapolare anche posta Pec riservata e personale, per servirsene a far querele contro chi scrive, Linea Libera e Alessandro Romiti.

Non vado oltre su questa via, perché è fin troppo nota a tutti. Anche a Coletta, a Grieco, a Curreli, a Boccia, a Gambassi, che hanno sempre favorito il Nesti e la moglie, senza voler vedere la seconda parte del famoso e spregiato art. 358 cpp. Una non solo vergogna, ma una vera e propria indecenza: in grado di far capire che le procure sono come la segretaria Aveta, l’ago taroccato della bilancia, che fa la legge a sua immagine e somiglianza e soprattutto nel proprio interesse. Descrivo quello che vedo, non quello che devo vedere per chi, come in procura, non legge manco una riga di quello che dovrebbe esaminare accuratamente; parola per parola.

Dell’Aveta – che impedisce l’accesso agli atti perfino ai consiglieri comunali; e che, a mio modesto parere, andrebbe messa sotto inchiesta per una caterva di censure, come peraltro anche tre quarti della procura di Coletta –, vi presento ora una prova tangibile del negazionismo dei diritti del cittadino. E sempre a favore del Nesti.

Per difendere il mai-comandante, per ripararlo dalla pioggia da cui nessuno potrà salvarlo come dal ciclone che ha alluvionato la Piana, l’Aveta ha avuto l’ardire di rispondere come ha risposto. Leggete bene il documento.

E la segretaria generale ha fatto, in pratica, la stessa mossa del cavallo (zoppo, però) adottata dallo stesso Coletta che, con una sua famosa circolare (la numero 574 del 14/3/22), si diverte, irridente, a nullificare la legge 241/90, per giunta asserendo che con tale sua opera d’inchiostro, lui, l’uomo delle «prossimità sociali», valorizza la trasparenza. E molto probabilmente è così, se si intende come trasparenza quella della prevaricazione e della malagiustizia, che sembrano regnare in procura e non solo a Pistoia.

I pistoiesi, dinanzi a esempi di fascistismo istituzionale di questo genere, si mettono le mutande di latta e si rompono la schiena dagli inchini: perché non hanno dignità (e forse non ne hanno mai avuta sin dal medioevo).

Noi, al contrario, anche se giornalisti non montanelliani – come asseriscono i sostituti Curreli e Grieco – la dignità ce la abbiamo e ce ne facciamo gloria e vanto. Perché a noi non interessa comandare e imporre il proprio potere, come avviene in procura, sacrificando gli innocenti e valorizzando la trasparenza dei colpevoli.

Per noi raccontare la verità è ciò che dà forza al mattino; la forza di non sputarci in faccia dinanzi allo specchio.

E siamo, più che mai, convinti che le «prossimità sociali» sono solo uno dei metodi più abusati, in questa repubblica italiana, per seguire alla lettera il legalitario modus operandi delle autorità di moda a Scampia, tanto care a Roberto Saviano.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Per proteggere Nesti la segretaria Aveta (ovviamente d’accordo con Benesperi e Ciottoli) ha incaricato un suo «prossimo sociale», l’avvocato Sauro Erci, di trovare una via. E per ben due volte.

Immaginate quanto valore possa avere un parere legale rilasciato a chi lo paga (che però non è l’Aveta, ma il popolo di Agliana…). Vedi qui la documentazione dell’ulteriore “mossa del cavallo”…