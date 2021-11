AMBULATORIO PEDIATRICO USL PER LA MONTAGNA

Le aperture e gli orari a Cutigliano e San Marcello

PISTOIA. L’Azienda Sanitaria comunica che, in attesa del risultato definitivo del bando per l’assegnazione di un incarico a tempo indeterminato per un Pediatra di Famiglia che presti servizio anche nella Montagna pistoiese, prosegue l’attività pediatrica territoriale a Cutigliano e riprende quella a San Marcello. Il servizio è assicurato da pediatra della SOC Pediatria di Pistoia.

Tali presidi garantiscono alle famiglie della Montagna un’attività ambulatoriale settimanale a libero accesso, fermo restando nell’ambito pistoiese Pediatri di Famiglia sono disponibili ad acquisire nuovi assistiti.

Gli Ambulatori di Consulenza pediatrica in Montagna saranno aperti con i seguenti orari:

ogni venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 18,30 nel distretto di Cutigliano (piazza Risorgimento) già a partire da oggi 26 novembre, in continuità con le precedenti settimane;

nel Piot di San Marcello con il seguente calendario relativo al mese di dicembre: nei giorni di martedì 7, 21, 28 dicembre e lunedì 13 dicembre, con orario dalle ore 10 alle ore 13.

[comune di pistoia]