amici di montuliveto. DOMENICA LA CENA DEL MANTELLO DI SAN JACOPO

Nel parco di Montuliveto il prossimo 16 luglio sarà anche premiato un pistoiese particolarmente attivo per la città

PISTOIA. Pistoia è una città viva che crede nelle proprie tradizioni civiche e religiose. In questa prospettiva storicamente fondata con forte proiezione verso il futuro, domenica 16 luglio alle ore 20.00, presso il parco di Montuliveto, si terrà la cena del mantello di San Jacopo. Coordina ed organizza l’evento l’associazione di promozione sociale e culturale Amici di Montuliveto.

Questa associazione è firmataria di un patto di collaborazione con il Comune di Pistoia per realizzare in forma condivisa la cura, la rigenerazione e la gestione del parco di Monteoliveto nel centro cittadino. In questo ambito ed orizzonte nasce la cena del mantello di san Jacopo frutto della fattiva collaborazione tra tutte le realtà impegnate nel luglio pistoiese come il Comitato Cittadino ed i quattro rioni Cervo Bianco, Drago, Grifone e Leon d’oro.

A latere della cena ci sarà anche un’importante premiazione. Un cittadino pistoiese che si è particolarmente distinto per il suo particolare contributo verrà premiato con il “Mantello di San Jacopo”. Questo personaggio pistoiese sarà presentato agli astanti dalle conduttrici della trasmissione televisiva di TVL “Tra le righe”.

Le professoresse di “Tra le righe” ne tracceranno il profilo e sottoporranno il premiato ad una breve, ma intensa intervista. Il menù della serata, prenotazioni già sold out, è nel solco della migliore tradizione pistoiese. In apertura troviamo un tipico antipasto toscano, a seguire maccheroni pistoiesi sull’anatra, arrosto misto, contorno, acqua e vino.

Tornando all’associazione di promozione sociale e culturale Amici di Montuliveto è necessario specificare che questa occupa, non da oggi, il ruolo di connettore tra il parco e le realtà cittadine (e non solo) che lo circondano. Fa ciò promuovendo iniziative culturali, artistiche, ludico-sportive, ricreative e commerciali all’interno del parco di Monteoliveto e nelle aree ad esso limitrofe.

L’intento di tutte queste manifestazioni è chiaro. L’associazione è intenta a rendere il parco un luogo vivo e partecipato, in costante connessione con il quartiere e la città. In questo quadro di interconnessioni tra città e parco si sono strutturate nel tempo molte attività come “Notti magiche 2020” – “Serate di cinema all’aperto organizzate, a partire dall’estate 2020, in collaborazione con l’associazione culturale Spichisi e con il Festival di cinema Presente Italiano”.

Dal luglio 2022 l’evento è realizzato in collaborazione anche con la Cooperativa Intrecci e Uncle Yanco e permette a tutti i partecipanti di poter assistere a molte e diverse proiezioni cinematografiche nell’area verde del parco.

Quello che si propone l’associazione Amici di Montuliveto è di sensibilizzare la città ed i suoi amministratori circa l’importanza di rendere sempre più viva ed attrattiva quest’area verde cittadina attrezzandola adeguatamente e rendendola sempre più fruibile alla cittadinanza.

Il comitato promotore