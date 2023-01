AMICI D’INVERNO, ALLA BIBLIOTECA “DELLA FONTE” RITORNANO I LABORATORI D’ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI

Il primo appuntamento è per sabato 14 gennaio ore 10,30 con l’Orso più tenero

MONTEMURLO. Alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” (piazza Don Milani, 1 — Montemurlo), dopo le festività natalizie, ritornano le animazioni alla lettura per bambini. Il nuovo ciclo, dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni, s’intitola Amici d’inverno ed ha come protagonisti tanti simpatici animali che daranno l’opportunità di parlare di temi importanti come l’amicizia, l’affetto e il rispetto.

Il primo incontro si svolgerà sabato 14 gennaio ore 10 nello spazio “Il libro parlante” e prenderà spunto dal libro L’orso più tenero.

Il grande orso bruno è un pò triste, gentile e pacifico, ma nessuno lo sa. Da anni cammina solo nella foresta, perché tutti, Gufo, Renna, Volpe, Lepre, hanno rifiutato il suo affetto. Ogni volta che incontra un altro animale, non può fare a meno di dire: Vorrei abbracciarti.

Però nessuno ha mai accettato perché sono tutti convinti che l’orso sia pericoloso, un animale selvatico capace di soffocare chiunque tra le sue braccia. Quando finalmente, un giorno, gli si avvicina una sagoma grigia, una lupa dai grandi occhi neri che, da parte sua, trema solo per il freddo e ha bisogno di grandi braccia per scaldarla.

Gli altri incontri si svolgeranno sabato 21 gennaio con Lo scoiattolo e la luna, sabato 28 gennaio Vuoi essere mio amico? e sabato 4 febbraio Mentre tutti dormono.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0574 558567 o scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it e la presenza di un genitore.

Tutti gli incontri sono curati dalla cooperativa La Ginestra.

[masi —comune di montemurlo]