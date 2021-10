amministrative 2021. A LARCIANO LISA AMIDEI SINDACO AL 75 PER CENTO

Nonostante l’astensionismo registrato il sindaco uscente si riconferma con una alta percentuale. Al centrodestra 4 seggi

LARCIANO. [a.b.] Anche a Larciano si riconferma per il secondo mandato consecutivo come è successo a Carmignano il sindaco uscente.

Lisa Amidei (Impegno comune per Larciano) con 2.115 voti pari al 75 per cento supera di gran lunga il candidato sindaco del Centrodestra Paolo Giovanni Mazzei che ottiene 579 voti (20,53 per cento).

Non entra in consiglio comunale nessun rappresentante del Pci che con Maurizio Romanelli ottiene 126 preferenze (ed una percentuale del 4,47). La maggioranza (con 8 seggi) resta salda al centrosinistra.

In consiglio comunale ci saranno 4 rappresentanti della opposizione. A Larciano ha votato il 55,72 per cento (2975 elettori); le schede nulle sono state 106 mentre quelle bianche 49.