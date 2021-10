amministrative 2021. EDOARDO PRESTANTI RICONFERMATO SINDACO DI CARMIGNANO

Ha ottenuto circa il 20 per cento di preferenze in più rispetto alle elezioni comunali del 2016. Bassa l’affluenza al voto

CARMIGNANO. Con circa il 72 (il 71,59) per cento delle preferenze Edoardo Prestanti (lista Idee per Carmignano) è stato riconfermato sindaco di Carmignano. Il centrodestra con Angela Castiello ha ottenuto il 19,23 per cento mentre Belinda Guazzini (lista Senso Civico) il 9,18 per cento).

A Carmignano hanno votato complessivamente 5.615 elettori pari al 52,57 per cento.

Alle amministrative precedenti Prestanti aveva ottenuto il 51,95 per cento (2804 voti).

Al neo riconfermato sindaco sono giunte per prime le congratulazioni del collega di Poggio a Caiano e presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli.