amministrative 2021. MARCELLO DANTI (UN’ALTRA STORIA) NEO SINDACO DI ABETONE CUTIGLIANO

Ecco da chi sarà formato il nuovo consiglio comunale

ABETONE —CUTIGLIANO. [a.b.]Anche per i prossimi cinque anni il comune di Abetone Cutigliano sarà guidato dal centrodestra. Lo scrutinio delle schede nelle cinque sezioni in cui è diviso il Comune è stato a favore di Marcello Danti della lista Un’altra storia #vivalamontagna che ha ottenuto 705 preferenze ed una percentuale del 56 per cento. Davide Costa (lista Il Paese che vogliamo) si è fermato al 44 per cento con 554 preferenze.

Rispetto ad altri comuni dove si è votato tra ieri e oggi la percentuale dei votanti è stata alta superando il 71 per cento (71,83 per la precisione pari a 1303 votanti su 1814 elettori).

Le schede nulle sono state 36 e quelle bianche 8.

Alla maggioranza saranno assegnati 7 seggi (Gabriele Bacci, Andrea Tonarelli, Andrea Formento, Maurizio Petrucci, Veronica Scandagli, Tommaso Ziviani, Diego Petrucci) e alla minoranze 3 (Davide Costa, Leonardo Corsini, Franco Ballantini).