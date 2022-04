AMMINISTRATIVE 2022, A PISTOIA SCENDE IN CAMPO IL TERZO POLO

Arriva Pistoia Davvero, un progetto civico che lancia la candidatura a Sindaco di Iacopo Vespignani

PISTOIA. Non più solo destra e sinistra, a Pistoia arriva “Pistoia Davvero” un progetto civico che lancia la candidatura a Sindaco di Iacopo Vespignani, consigliere comunale uscente del gruppo Pistoia in Azione.

“Pistoia ha bisogno di un cambio di passo per uscire dal limbo di fatale mediocrità nel quale è caduta” dichiara il candidato Vespignani. “Pistoia Davvero si pone come obiettivo quello di rappresentare tutti quei cittadini delusi da un’alternanza politica che si caratterizza esclusivamente per la gestione ordinaria senza avere una visione progettuale della città”

“È un progetto ambizioso, che vuole dare risposta alle legittime aspettative di coloro che sono delusi dal ruolo di spettatore passivo che la nostra città gioca nei processi decisionali regionali e che sono stanchi di essere rappresentati dal contrapporsi di facce senza testa, di schieramenti fasulli senza vere idee.

Pistoia Davvero rappresenta un progetto in totale antitesi con la faziosità senza costrutto, con il vociare senza dire, con le posizioni demagogiche sbandierate ai soli fini elettorali e mai chiamate a fare i conti con la realtà, alle quali, nostro malgrado, siamo stati abituati in questi anni”.

“Ringrazio — conclude Vespignani —tutti coloro che hanno deciso di sposare questo progetto e che hanno scelto di sostenere la mia candidatura a Sindaco: tutti i rappresentanti della società civile candidati e le forze politiche Azione e Partito Repubblicano Italiano, che si sono spogliati dei simboli, portando il loro contributo per un progetto più ampio e sinergico.

La collocazione politica della lista si richiama ai valori di quell’area liberal democratica che a livello nazionale sta coagulandosi al tavolo di Programma Italia presieduto da Carlo Cottarelli. Abbiamo scelto la strada dell’approfondimento dei problemi per individuare le strategie più efficaci allo scopo di fornire le risposte più urgenti; forse non sarà la via più accattivante dal punto di vista elettorale, ma senza dubbio è la più utile al rilancio e allo sviluppo della città e, francamente, questo è ciò che più interessa alle donne e agli uomini che hanno deciso di imbarcarsi in questo viaggio tanto folle quanto straordinario”.

[pagnini — pistoia davvero]