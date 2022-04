amministrative 2022. ALLE PROSSIME DEL “FRA 10 ANNI” CHI PORTERÀ SINDACO IL PD, UNO CON IL DIPLOMA DELLA SCUOLA D’INFANZIA?

Il progresso dei progressisti/catto-com/pd non conosce arresti. Dal dopoguerra a oggi una città come Quarrata, di quasi 30 mila abitanti, viene affidata a uomini che non governano, ma si lasciano governare dai loro dirigenti omotessera in quanto è difficile credere che abbiano una preparazione sufficiente a permettere loro di leggere una mappa, una carta catastale, una relazione di un tecnico, una circolare figlia della burokràzia. Conoscono tuttavia alla perfezione l’arte delle pacche sulla spalla, della pizza al Parco Verde e degli slogan tipo “case aperte a tutti”: senza porte e finestre, però; e piene di spifferi…

E spieghiamo a tutti, Procura della Repubblica compresa, che questa non è derisione: è profonda tristezza per una decadenza politico-sociale impressionante che sbaglia il progresso con l’arretramento irreversibile

Buon Maestro ti fu, in preparazione,

un genio di Burràkia, il Primo Okkióne,

che l’Arte Sindacal, ricca di trina,

appresa avéa dal Sindaco Sabrina. Verremo ad ossequiare a tutte l’ore

te discendente del Burracatore.

E tu accogliente la farai ben corta:

con dito esperto ci aprirai la porta… Buonaccorso da Montemagno