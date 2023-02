amministrative 2023, PESCIA E PONTE BUGGIANESE AL VOTO

Nicola Tesi (Ponte Buggianese) pronto per il secondo mandato. A Pescia Italia Viva e Azione presenteranno una lista unitaria. Si voterà di domenica e di lunedì

PESCIA —PONTE BUGGIANESE. [a.b.] Saranno due i comuni della provincia di Pistoia che la prossima primavera rinnoveranno i propri sindaci e i consigli comunali: Pescia e Ponte Buggianese. A Ponte Buggianese si ricandida Nicola Tesi, eletto al primo mandato il 10 giugno del 2018 con la lista Il Ponte di Tutti.

A Pescia si dovrà scegliere il successore di Oreste Giurlani, sindaco eletto al secondo mandato nel 2018 al ballottaggio con la coalizione Avanti Tutta Pescia, Giovani con Giurlani, Insieme per Pescia, Pescia Solidale, Vivi Pescia.

Per il momento a Pescia Italia Viva e Azione si presenteranno alle elezioni amministrative con una lista autonoma mentre Nicola Tesi ha già da tempo sciolto la sua riserva annunciando la propria disponibilità ad un secondo mandato. Per questo a fine dicembre il Pd di Ponte Buggianese ha aperto la prima fase della campagna elettorale che vedrà la consultazione degli iscritti, delle altre forze politiche e delle associazioni presenti sul territorio. Già dalle prossime settimane sono attese da entrambi i comuni della Valdinievole importanti novità sulle elezioni di primavera.

In Toscana i comuni al voto saranno 21. Si voterà in sei comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In deroga a quanto stabilito dalla legge di Stabilità per il 2014, le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e in quella di lunedì dalle 7 alle 15 come stabilito recentemente dal Senato.