amministrative 2024. COME ULTIMA RATIO PLI PRONTO A PRESENTARE UN PROPRIO CANDIDATO

“Saremo presenti alle prossime elezioni comunali e faremo la nostra parte”

PRATO. Nel centrodestra di Prato la questione ‘candidato Sindaco’ non è stata ancora affrontata concretamente.

Il PLI è alleato serio e leale e incarna naturalmente quella necessaria componente di centro liberale nell’ambito del centro destra moderato; sarà presente alle prossime elezioni comunali e farà la sua parte come è successo a Campi Bisenzio, a Poggio a Caiano e in molti altri comuni andati al voto quest’anno.

Ma a Prato, come a Montemurlo e in Vallata, non possiamo aspettare l’ultimo giorno: come ultima ratio siamo pronti anche a presentare un nostro candidato con una nostra lista, partendo dai contenuti, dal programma, a cui lavoriamo da tempo, che punta ad una visione pragmatica di città, a misura di persone e di imprese.

[mazzoni —pli prato]