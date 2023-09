amministrative 2024. “MI CANDIDO PERCHÉ AMO QUESTA CITTA!”

Umberto Presutti Gallinella: “Mandiamoli tutti a casa!”

PRATO. [a.b.] Umberto Presutti Gallinella, coordinatore provinciale di Prato e responsabile organizzativo di Toscana per L’Italia con Paragone Italexit ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni amministrative a Prato.

“È oramai evidente a tutti che questa amministrazione in questi anni ha fatto solo eventi da taglio del nastro per incentrare tutta la comunicazione sopra il sindaco, perché è una amministrazione priva di idee, e quando né tira fuori qualcuna spesso è di una banalità disarmante.

Una amministrazione senza né capo né coda che a parte campare di annunci oltre all’ordinario spesso fatto anche in maniera superficiale non ha fatto molto, una su tutte il problema del sottopasso del Soccorso, l’ospedale vecchio demolito per un parco che è li fermo, per non parlare della emergenza abitativa, di un centro storico lasciato a sé stesso, dei problemi delle case popolari e di chi ci abita, tante sono le difficoltà..”.

“Questa città — continua — è stata lasciata a sé stessa. I pratesi sono stati lasciati a subire: degrado, furti, scippi e spaccio.

Le soluzioni a questi temi mai pervenute da questa amministrazione che ha sempre parlato di percezione. Meno male sta iniziando il conto alla rovescia per mandarvi tutti a casa”.

“Perché Prato — conclude — merita una visione diversa, una città che deve riprendere le redini per affrontare le sfide che ci attendono come ripristinare la legalità e la sicurezza, riportare i cittadini alla partecipazione nelle scelte strategiche di questa città come il caso della Multiutility, ma soprattutto che ci sia qualcuno in consiglio che si opponga alle scelte scellerate di questi due anni, come le imposizioni e gli obblighi pandemici dove nessuno ha preso le difese dei cittadini”-