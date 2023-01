ANAGRAFE, NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Dal 30 gennaio riapre la sede decentrata Est. La sede centrale aprirà anche tutti i lunedì pomeriggio. L’assessore Gabriele Bosi: “Una riorganizzazione importante per garantire più servizi ai cittadini”

PRATO. Da lunedì 30 gennaio prossimo prenderà avvio la nuova organizzazione dei servizi anagrafici sul territorio pratese, che consiste in due novità principali. La prima è che da lunedì prossimo sarà riaperta la sede Est in via De Gasperi, con gli stessi orari delle altre sedi decentrate: da lunedì a venerdì ore 9 – 13; lunedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

La seconda novità riguarda la sede centrale di Piazza Cardinale Niccolò, che vedrà l’estensione degli orari di apertura degli uffici anche a lunedì pomeriggio, senza cambiamenti per gli altri giorni della settimana (quindi: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13; lunedì e giovedì anche dalle 14 alle 17).

La nuova organizzazione consente di ampliare il servizio offerto alla cittadinanza per un numero di 30 ore settimanali, corrispondenti a 90 appuntamenti in più disponibili sull’agenda elettronica tramite il servizio online.

“Siamo soddisfatti per questa nuova organizzazione — dichiara l’assessore ai servizi per il cittadino Gabriele Bosi —di cui ringrazio l’ufficio dell’Anagrafe e dei Servizi demografici.

Le recenti assunzioni di nuovo personale ci hanno permesso non solo di tornare a garantire l’apertura della sede Est ma anche di offrire un orario complessivamente più ampio e quindi più appuntamenti per i cittadini.

Continuiamo il nostro impegno per un’offerta diffusa ed efficace dei nostri servizi per i cittadini pratesi, sia attraverso la modalità on line, che sta crescendo anche nell’utilizzo, sia attraverso gli appuntamenti in presenza.

Un ringraziamento ai nostri lavoratori, impegnati ogni giorno per erogare servizi efficienti​​”.

[comune di prato]