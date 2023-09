analogie & anomalie 2. PISTOIA/SARCOFAGO CITY E “IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON”

Dopo quattro anni di battage giornalistico limpido, chiaro e documentato, essere ancora qui a parlare della genialità dei giudici di Pistoia che difendono la corruzione, non è uno sconcio che solo uno stato corrotto può lasciar correre senza battere ciglio? Alla faccia delle «autorità costituite» della Gip Martucci!

Non sono i nostri padroni. Non sono stati messi lì per fare ciò che vogliono

FINCHÉ I SUDDITI NON GRIDERANNO

NESSUN TIRANNO SARÀ ESILIATO

Anche se Tom Col, capo della procura di Pistoia, dichiarò, al suo arrivo, che avrebbe lavorato per la «gente comune» e che non avrebbe tollerato processi mediatici (lo disse al dottor Massimo Donati, il prediletto dal terzo piano della “casa con le finestre che ridono”), le cose, in séguito, sono andate in ben altra maniera. L’anomalia/analogia di oggi è espressamente dedicata al facente funzione di Pistoia, il sostituto Giuseppe Grieco, che può contare al suo attivo anche un’ulteriore futura puntata di questa inchiesta non-montanelliana, ma senza dubbio verace come le vongole che finiscono tra le chele del famigerato granchio blu. Prendo spunto, stavolta, da un articolo di ieri sul Corriere, che ci illustra un fatto di più o meno normale democrazia, ma che in Italia è illuminato da lontani bagliori di allusioni al favoreggiamento: l’esclusione delle conversazioni padre-figlio Larussa nel processo per stupro. Se leggiamo l’art. 13 del codice etico della Anm (associazione nazionale magistrati), vediamo che il pubblico ministero non deve portare in aula questioni estranee con il procedimento in corso; e deve evitare «di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non sia[no] conferenti rispetto alla decisione del giudice». Attenzione. Questa regola etica della Anm non fa altro che ripassare norme di legge legate al comportamento del pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni. Eppure il sostituto facente funzione Giuseppe Grieco tutto fece, in aula, durante il maxiprocesso politico contro Linea Libera e i suoi giornalisti, tranne che mantenere terzietà e imparzialità nei confronti di chi scrive e di Alessandro Romiti.

Evidentemente più che mirare alla giustizia, in quel caso si dovevano sostenere ad ogni costo le tesi bislacche del sostituto Claudio Curreli (incoraggiato da Tom Col), protetto dal consorzio magistraturale sia a livello disciplinare che giudiziario (Csm e procura di Genova). Le prove le abbiamo tutte: cartacee, documentali, certe e inoppugnabili.

Sostenitore delle bislaccherie curreliane (scrivere la verità su gente protetta e favorita dal Comune di Quarrata come il ragionier non-dottor Roncolo Perrozzi; o il favoritissimo mai-comandante Nesti, allevato a latte di sinistra dal sindaco Magnanensi in poi, era, anche per Grieco, una crociata contro un reato inesistente e non previsto: lo stalking giornalistico); sostenitore dell’insostenibile, dicevo, Grieco in aula portò, apertis verbis (l’avvocata Elena Giunti prenda buona nota), le conversazioni private del mio cellulare, illecitamente sequestrato e usato, tra me e mia figlia, fra me e mia nipote: chiaramente ad sputtanandum. Che vergogna, mi permetta il dottor Grieco!

E poi non solo. Dopo avere accusato me, padre biologico, naturale e verace di cotale figlia, con uno sforzo titanico Grieco ebbe l’ardire – a mio parere pochissimo onorevole – di scendere in aula, dal giudice Alessandro Azzaroli, per sostenere l’accusa contro, ancora, mia figlia: colpita alle spalle (dietro una querela illogica e non provata da gente con seri problemi mentali) da una ammenda di 150 € comminata dalla Gip Martucci.

In procura, a Pistoia, non scendono in aula neppure per il maltrattamento dei disabili della Maic (e parlo di Curreli, tenetelo presente), ma corrono per la figlia degenere di un non-giornalista editore clandestino che ha, come colpa, quella di scoprire il lato B della [in]giustizia pistoiese. Il livello, direi, è ottino e abbondante come il rancio di caserma.

Personalmente in questo io vedo un aspetto di ipotesi di punizione trasversale più mirata contro il padre che non contro la colpa (non provata) della figlia stessa. Quali siano e che sapore e colore abbiano questi metodi – che, a mio parere, niente hanno di terzietà e imparzialità – ditelo voi. A me, onestamente, ricordano i Cuffaro e i Sinagra del commissario Montalbano di Camilleri.

Non sarebbe stato molto più limpido, se il sostituto Grieco si fosse onestamente astenuto dal maneggiare il caso della figlia di un suo “perseguitato” nell’aula del pàvido giudice Gaspari? Non darebbe stato più opportuno evitare di confondere (alla pratese) il culo con le quarant’ore? A certi magistrati, però, sembra che piaccia particolarmente l’Inquisizione con il fine precipuo di voler raddrizzare le gambe ai cani per salvare il mondo: cosa che non riesce neppure all’inesistente dio di qualsivoglia religione nota.

Pistoia è e resta un Sarcofago a parte. La legge non è scritta: è riscritta con l’interpretazione che, di volta in volta, fa comodo alla procura e ai suoi uomini. O, in civile, ai giudici e ai loro Ctu – e forse anche lo stesso ragionier non-dottor Romolo Perrozzi, di cui ho chiesto più volte notizie circa il suo lavoro per qualsiasi magistrato locale, ma senza mai ricevere risposta alcuna. Perché a Pistoia al cittadino non si risponde mai. Anzi: gli si secretano perfino i documenti accessibili (come Coletta impone con certe sue circolari) perché la smetta di rompere.

Tutto questo è Pistoia. Tutto questo sono certi ben protetti magistrati che ogni giorno ci danno lezioni di vita, mentre ne avrebbero, più che bisogno, necessità loro stessi per primi.

Potetti dal Csm (nei prossimi giorni ve lo mostro per tabulas, alla faccia del non-presidente Mattarella), ignorati dall’Anticorruzione Nazionale; sono sicuri dalla parte del tribunale di Genova che (anche di questo vi fornirò le prove nuove di zecca), pur essendo responsabile per le ipotesi di reato dei magistrati nostrali, adotta un escamotage da asilo infantile in uso contro i “coglioni” del popolo che gli si rivolgono su suggerimento dello stesso Csm. E ch’ò le prove scriveva il Ceccherini nel Ciclone.

Qual è il modo squallido-ridicolo di aggirare gli ostacoli? Quando arriva un esposto-querela contro un magistrato di qua, per prima cosa si iscrive a ruolo sotto la voce ignoti anche se ci sono nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, codici fiscali e passaporti.

Poi di lascia passare un bel po’ di tempo, affidando i documenti al galleggiamento inerte come i famosi messaggi in bottiglia dei naufraghi.

Poi ci si sveglia un mattino con la richiesta di archiviazione (credo perché si confida sulla memoria corta della gente schiacciata dalle angherie) aggiungendo che:

l’esposto non si capisce bene a cosa miri; l’esposto è solo una geremiade inutile di qualcuno che si sente offeso, ma non capisce nulla perché non è un esperto di legge; l’esposto è generico e non circostanziato.

Il gioco sarebbe fatto. Al poveretto che ci casca, cadono le braccia; prendono le epigastralgìe e le ruminazioni tipiche di quel falsone-calunniatore del sindaco di Agliana Benesperi, e la cosa finisce tutta nel bugliolo. Vi piace la giustizia italo-pistoiese vista da Genova?

In una delle prossime puntate vi pubblico un po’ di documenti. Anche roba che riguarda direttamente il dottor Grieco e proprio in connessione Genova.

Intanto, shabbàt shalòm o pace del sabato. L’espressione è in ebraico. Una lingua che si addice perfettamente alla rigorosissima giustizia italiana…

[2. segue]

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Le autorità che non rispettano la legge

non possono pretendere il rispetto dei cittadini