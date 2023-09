analogie & anomalie 5. PISTOIA E “IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON”: IL TRIBUNALE DI COLETTA IN CUI NON CONTANO NULLA LE «PROSSIMITÀ SOCIALI»

Come scrive e dichiara il presidente del tribunale di Pistoia, Maurizio Barbarisi, i superiori (cioè tutta la magistratura fino a Roma e passa) sono a piena conoscenza che Curreli è in incompatibilità a Pistoia perché lavora nello stesso tribunale in cui opera anche sua moglie, l’attivissima Nicoletta Maria Caterina Curci, giudice delle esecuzioni (a volte anche capitali, come per la Luciana Ferretti e non solo). Tutti sanno tutto, ma va bene a tutti, perché nessuno vuole che le cose cambino. A mio parere è una vergogna infinita, caro non-presidente Mattarella e giù giù fino alla sentina di Vanni Fucci. Da che dipenderà? Dal fatto che Claudio Curreli è un santo? Non risulta, dato che faceva sparire anche fascicoli che potevano discolpare una delle sue vittime primordiali, Padre Fedele Bisceglia. Forse tutto dipende dal fatto che Curreli è anche di ispirazione cattolica (è uno scout Agesci) e i cattolici, si sa, amano il prossimo loro come se stessi. Di conseguenza hanno molte «prossimità sociali».

Come scrive e dichiara – anche con una certa qual arroganzella – sempre il presidente del tribunale di Pistoia, Maurizio Barbarisi, quando cancella, su istigazione del trio Coletta-Contesini-Curreli, la registrazione di Linea Libera dal registro testate, «questa testata non è regolare e quindi in questo registro non ch’ha da stare». Sembra di leggere I Promessi Sposi col matrimonio della frignona Lucia. Se ne catafotte, il Barbarisi, che io, Edoardo Bianchini (senza «prossimità sociali»: e lo si vede dal fatto che, pur avendo ragione, sono stato messo ai domiciliari per 104 giorni per le «prossimità sociali» del ragionier non-dottor Romolo Perrozzi, caro a Curreli stesso e non solo); se ne catafotte che io avessi risposto all’ordine dei giornalisti e che il tribunale di Pistoia nulla avesse da dire sul fatto che Linea Libera non avesse il dovere della registrazione. Ma loro son loro e io non conto, vero? Perché non ho «prossimità sociali» di quelle che care a Tom Col. E non ne vorrei neppure.