ANAS: LAVORI SULLA SS719 “PRATO-PISTOIA”

Saranno effettuati lavori di manutenzione dei giunti sul viadotto “Marinella”. Prevista deviazione del traffico in direzione Firenze

PRATO. Da domani lunedì 25 gennaio, saranno eseguiti gli interventi di manutenzione dei giunti di dilatazione del viadotto “Marinella”, sulla strada statale 719 “Prato-Pistoia”, a Prato.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il traffico in direzione Firenze sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo “Zona industriale Capalle”, percorrenza della viabilità comunale via del Pantano-via fratelli Cervi-via Parco Marinella e rientro allo svincolo successivo.

Il completamento è previsto entro sabato 30 gennaio.

[anas toscana]