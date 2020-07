ANCHE A PISTOIA LA SINISTRA STA LAVORANDO PER COSTRUIRE UNA ALTERNATIVA ECOLOGICA E SOLIDALE PER LA TOSCANA

PISTOIA. Venerdì 3 luglio, presso il Circolo Arci di Bonelle, si sono ritrovate le forze politiche, civiche, associazionistiche e singoli cittadini che sostengono, hanno sostenuto e contribuito in questi anni al lavoro puntuale in Consiglio Regionale, come forza di opposizione, di “Toscana a Sinistra” e dei suoi consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti.

Le stesse forze (fra le quali alcune hanno lasciato, ma altre si sono aggiunte in virtù del mutato quadro politico) hanno deciso di dare vita al gruppo di Toscana a Sinistra Pistoia.

Come primo atto è stato convocata l’Assemblea provinciale di Toscana a Sinistra Pistoia, per venerdì 10 luglio alle ore 21 presso il Circolo Arci di Bonelle, per la costruzione di un’alternativa ecologica e solidale, incentrata sulla difesa e valorizzazione dei Beni Comuni.

Il primo atto politico è stato quello di riconoscersi tutti all’interno del simbolo di TOSCANA a SINISTRA e di parlare e muoverci come un solo grande organismo unitario. Tutti sono coscienti che quanto avvenuto in questi mesi ha messo a nudo una serie di situazioni non più rinviabili e che possono essere affrontate non facendo un passo indietro, bensì facendo un passo in avanti ognuno verso l’altro.

L’assemblea del 10 luglio sarà quindi il momento di aggregazione e partenza per costruire il percorso che porterà non solamente e inevitabilmente alle prossime elezioni regionali, ma sarà anche il momento per la costruzione della base di lavoro che appoggerà il nostro candidato Presidente Tommaso Fattori e le candidate ed i candidati pistoiesi, e coadiuverà poi il lavoro degli eletti.

Vi aspettiamo tutte e tutti quindi venerdì 10 luglio ore 21 presso il circolo Arci di Bonelle, per costruire insieme un’alternativa ecologica e solidale per la nostra Toscana.

Toscana a Sinistra Pistoia